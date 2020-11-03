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ABD’de oy verme işlemi başladı! İşte Trump'tan ilk mesaj

DÜNYA HABERLERİ  | 03.11.2020 22:20 | Son Güncelleme

ABD halkı, 46’ıncı başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında yapılan yarış, tüm dünya tarafından takip edilirken; seçimin ABD tarihindeki en kritik seçim olduğu ifade ediliyor. Trump, seçimlere ilişkin "Her yerde iyi olduğumuzu duydum. Bence harika bir gece geçireceğiz ve daha da önemlisi harika bir dört yıl geçireceğiz” dedi.

ABD’de oy verme işlemi başladı! İşte Trump'tan ilk mesaj

ABD’de tarihi seçim başladı. Tüm dünyanın takip ettiği seçim, ABD tarihinin en kritik seçimi olarak görülüyor. Amerikalıların 46’ıncı başkanını seçeceği bu seçimde, 99 milyondan fazla kişinin posta yoluyla erken oy kullandığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia’da yaptığı konuşmada, “İnanılmaz mitinglerimiz ve inanılmaz zamanlarımız oldu. Florida'da çok iyiyiz, Arizona'da çok iyiyiz, Teksas'ta inanılmaz derecede iyiyiz. Her yerde iyi olduğumuzu duydum. Bence harika bir gece geçireceğiz ve daha da önemlisi harika bir dört yıl geçireceğiz” dedi.

DHA

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