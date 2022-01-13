ABD'de palalı saldırı dehşeti! Çıplak saldırgan ortalığı birbirine kattı

ABD polisi aldıkları hırsızlık ihbarı üzerine Seattle kentinde bulunan South Eddy Caddesine geldi. Şüphelinin elinde pala olduğu polis telsizinden duyulurken elindeki bıçağı savurduğu görülüyor.

POLİS KÖPEĞİ VE POLİSİ PALAYLA YARALADI

Hırsızlık ihbarı nedeniyle alarma geçen polis ekipleri yarı çıplak adamı etkisiz hale getirmeye çalışırken adamın kaçtığı, daha sonra köşeye sıkıştığında ise önce polis köpeğine ardından bir polise saldırdığı görülüyor. Korkunç videoda saldırgan, köpeği ve polisi elindeki palayla yaralıyor.

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Yaralı polis, saldırgana defalarca yere yatıp teslim olmasını söyledi ancak şüpheli tavırlarından vazgeçmedi. Adı açıklanmayan saldırgan, 15 yıllık bir kuvvet gazisi olan Memur Tim Jones tarafından vurularak öldürüldü.

Polis, Jones'un departman politikasına göre ücretli idari izne ayrıldığını öğrenilirken trajik olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

