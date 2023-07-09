HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. ABD'de polisin domuz ile imtihanı güldürdü! Yakalamak için çok uğraştılar

ABD'de polisin domuz ile imtihanı güldürdü! Yakalamak için çok uğraştılar

09.07.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Kentucky eyaletindeki bir mahallede başıboş gezen bir domuz hakkında ihbar alan polis olay yerine intikal etti. Sahibinden kaçtığı ifade edilen domuzu yakalamak için polis ve çevre sakinlerinin mücadelesi saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Kentucky eyaletindeki Louisville kentinde meydana geldi.

Mahallede başıboş bir domuzun gezdiği ihbarını alan polis, olay yerine gitti. Sahibinden kaçtığı belirlenen Mr. BaconBits adlı domuzu yakalamak ise kolay olmadı. Louisville Polis Departmanı’ndan paylaşılan görüntüde, polis memurlarının ve çevre sakinlerinin domuzu yakalamak için verdiği mücadele anları yer aldı. Görüntüde, iki kişinin domuzu yakalamaya çalışırken düştüğü görüldü.

Polisten yapılan açıklamada, “Sahibi büyük bir köpek kafesi getirdi ve Mr.BaconBits'i kafese koyup eve gönderdik” denildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görür görmez hemen telefona sarıldı! Av anını böyle görüntülediGörür görmez hemen telefona sarıldı! Av anını böyle görüntüledi
Anahtar Kelimeler:
domuz abd

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Karısının boşanma davası açtığını öğrenince öfkeden deliye döndü

Karısının boşanma davası açtığını öğrenince öfkeden deliye döndü

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.