ABD'de polisinin protestocuyu vurma anı kameraya yansıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinginin ardından Trump destekçileri, başkan seçilen Joe Biden'ın görevinin tescilleneceği oturum sırasında polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.
Güvenlik güçleri, binayı işgal eden göstericilere karşı harekete geçti. Silahların ateşlendiği olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocular binadaki kapıyı zorlarken, eli silahlı polislerden birinin hazır halde beklediği görüldü.
Söz konusu güvenlik görevlisi, bir süre sonrası silahını ateşleyerek göstericilerden birini boynundan vurdu. Göstericiler, yaşananlar nedeniyle polise tepki gösterdi.