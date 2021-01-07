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ABD'de polisinin protestocuyu vurma anı kameraya yansıdı

07.01.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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ABD'de büyük infial yaratan olaylarda kongre binasını basan göstericilerden birinin vurulma anı kameraya yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinginin ardından Trump destekçileri, başkan seçilen Joe Biden'ın görevinin tescilleneceği oturum sırasında polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

SİLAHLAR ATEŞLENDİ

Güvenlik güçleri, binayı işgal eden göstericilere karşı harekete geçti. Silahların ateşlendiği olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocular binadaki kapıyı zorlarken, eli silahlı polislerden birinin hazır halde beklediği görüldü.

GÖSTERİCİNİN VURULDUĞU ANLAR

Söz konusu güvenlik görevlisi, bir süre sonrası silahını ateşleyerek göstericilerden birini boynundan vurdu. Göstericiler, yaşananlar nedeniyle polise tepki gösterdi.

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