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  4. ABD'de rafları yalan genç, iğrenç görüntüleri sosyal medyada paylaştı

ABD'de rafları yalan genç, iğrenç görüntüleri sosyal medyada paylaştı

İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2020 09:25 | Son Güncelleme

ABD'de bir süpermarkette raflardaki ürünleri yalarken kendi görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşan 26 yaşındaki genç gözaltına alındı.

ABD yerel medyasında yer alan habere göre, ülkenin Missouri eyaletindeki Warrenton şehrinde, Cody Pfister (26), bir süpermarkette raflardaki ürünleri yalarken kendi görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin dünya çapında yayılmasıyla birlikte, koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Pfister’ın halk sağlığını tehlikeye atan davranışı, tepkiye neden oldu. Gelen tepkiler üzerine, bölge polisi Pfister’ı gözaltına aldığını duyurdu. Yerel medya Pfister’ın, ‘terör tehdidi’ ile suçlandığını yazdı.

GÖZALTINA ALINDI

Warrenton Polis Departmanı’nın olaya dair yaptığı açıklamada ise koronavirüs hakkında konuşup, raflardaki ürünü yalarken kendi görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan bir bölge sakininin gözaltına alındığı belirtildi.

(DHA)

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