HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de sağlık yetkilileri "iç mekanlarda maske kullanımı" tavsiyesine geri döndü

ABD'de sağlık yetkilileri "iç mekanlarda maske kullanımı" tavsiyesine geri döndü

28.07.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı "aşılama yapmış kişilere iç mekanlarda maske kullanma ve sosyal mesafeye dikkat etme" tavsiyesini geri getirdi. Yetkililer, maske kullanımı zorunluluğu kaldırıldığında Delta varyantının ülkedeki enfeksiyonlarda yüzde 1 oranında olduğuna, şimdi ise yüzde 83’lerde bulunduğuna vurgu yaptı.

ABD'de sağlık yetkilileri "iç mekanlarda maske kullanımı" tavsiyesine geri döndü

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, basın toplantısında, "Son salgın araştırmalarında, Delta varyantının Kovid-19 virüsünün geçmişteki durumundan farklı davrandığını gösteren yeni bilimsel veriler gördüm. Bu, endişe verici ve ne yazık ki tavsiyelerimizin güncellenmesini zorunlu kılıyor." ifadelerini kullandı.

Walensky, aşılarını yaptırmış kişilerde virüsü yayma oranının hala çok düşük olduğuna işaret ederek "Aşılanmış kişilerin Delta varyantına yakalanma ihtimali düşük olsa da yakalandığında virüsü başkalarına yayma potansiyelleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede son haftalarda yükselişe geçen Kovid-19 vaka sayısının genelde aşı yaptırmamış kesimler arasında görüldüğüne dikkati çeken Walensky, yeni varyantın, aşılarını yaptırmış kişilere de bulaşıp hafif semptomlar şeklinde görülebileceği uyarısı yaptı.

Walensky, aşılamalarını tamamlamış olsalar bile Delta varyantına karşı öğretmenler, öğrenciler ve iç mekanlarda çalışanlara "maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları" tavsiyesini geri getirdiklerini kaydetti.

Delta Varyantı Neden Hızla Yayılıyor?Delta Varyantı Neden Hızla Yayılıyor?

NİSAN AYINDA DIŞ MEKANLARDA MASKE KULLANILMASINA GEREK OLMADIĞI DUYURULMUŞTU

CDC, ülkede Kovid-19 vaka ve ölü sayılarının azalmasıyla nisanda her iki doz aşıyı yaptırmış kişilerin dış mekanlarda maske kullanmasına gerek olmadığını duyurmuş, 13 Mayıs’ta bu tavsiyesini alışveriş yerleri gibi iç mekanlara genişletmişti.

Yetkililer, mayısta maske kullanımı zorunluluğu kaldırıldığında Delta varyantının ülkedeki enfeksiyonlarda yüzde 1 oranında olduğuna, şimdi ise yüzde 83’lerde bulunduğuna vurgu yaptı.

ABD’de otobüs, uçak, hastane, hapishane ve bakımevleri gibi mekanlarda maske kullanımı ve sosyal mesafe herkes için hala zorunlu kabul ediliyor. (AA)

Aşıda Delta varyantı paniği: Etkisi azalıyorAşıda Delta varyantı paniği: Etkisi azalıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
İsrail'de 4 ay sonra rekor vaka sayısı!İsrail'de 4 ay sonra rekor vaka sayısı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

İşte Türkiye'de nüfusa oranla en fazla esnafın olduğu il!

İşte Türkiye'de nüfusa oranla en fazla esnafın olduğu il!

Cansız bedeni boş arazide bulunmuştu! Katil zanlısı bakın kim çıktı

Cansız bedeni boş arazide bulunmuştu! Katil zanlısı bakın kim çıktı

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 20 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 20 bine yaklaştı

2. el araç satışları onları sevindirdi

2. el araç satışları onları sevindirdi

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.