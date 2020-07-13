HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de savaş gemisinde yangın: 21 yaralı

ABD'de savaş gemisinde yangın: 21 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2020 09:47 | Son Güncelleme

ABD’nin California eyaletinde yanan USS Bonhomme Richard savaş gemisinde 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'de savaş gemisinde yangın: 21 yaralı

ABD’nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan San Diego Deniz Üssü’nde rutin bakımlar nedeni ile demirli olan USS Bonhomme Richard’ın isimli savaş gemisinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 21 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD Pasifik Filosu Deniz Yüzey Kuvvetleri Sözcüsü Mike Raney yaptığı açıklamada, 17 denizci ve 4 sivil olmak üzere 21 kişinin yaralandığını duyurdu. Raney, yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

San Diego İtfaiye Şefi Colin Stowell ise, USS Bonhomme Richard savaş geminin su hattına kadar olan bölümlerinin bir kaç gün daha yanabileceğini dile getirdi.

Yanan 840 metrelik savaş gemisinde yaklaşık 160 mürettebatın bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, limanda demirli olan diğer 2 savaş gemisi USS Fitzgerald ve USS Russell’ın güvenli bir yere tahliye edileceklerini ifade etti.

Öte yandan USS Bonhomme Richard, 2012 yapımı “Savaş Gemisi" ve “Cesaret Eylemi” adlı iki Hollywood yapımı filmde kullanılmıştı. Amfibi saldırı gemisi olan USS Bonhomme Richard en son Güney Kore’de yapılan manevralarda görev almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Kritik toplantı bugün: Türkiye'ye yaptırım kararı mı geliyor?Kritik toplantı bugün: Türkiye'ye yaptırım kararı mı geliyor?
Kendi kanınızla tedavi olabilirsiniz! Mucize PRP tedavisi sayesinde...Kendi kanınızla tedavi olabilirsiniz! Mucize PRP tedavisi sayesinde...

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Polislere masa ve sandalyelerle saldırdılar

Polislere masa ve sandalyelerle saldırdılar

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

İlginizi Çekebilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Diğer Haberler
Kritik toplantı bugün: Türkiye'ye yaptırım kararı mı geliyor?

Kritik toplantı bugün: Türkiye'ye yaptırım kararı mı geliyor?

Rusya’da uçakta şemsiye ile yolculuk yaptılar

Uçakta şemsiye ile yolculuk yaptılar

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Rekor artış

Korkutan koronavirüs açıklaması! Rekor artış

200 kişinin içinde bulunduğu ABD donanmasına ait gemide patlama!

ABD donanmasına ait gemide patlama

Bulgaristan ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

Suriye'de SMO ve rejim güçleri arasında esir takası yapıldı

Suriye'de esir takası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.