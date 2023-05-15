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ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

15.05.2023 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New Mexico eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de silahlı saldırılar devam ediyor. New Mexico eyaletinde yer alan Farmington'da silahlı saldırı düzenlendi.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırgan polisle girdiği çatışmada vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

Farmington Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın kimliğinin henüz bilinmediği ve halk için şu anda bilinen başka bir tehdit olmadığı aktarıldı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. (İHA)

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