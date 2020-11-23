HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de sinagogda düzenlenen 7 bin kişilik düğüne tepki

ABD'de sinagogda düzenlenen 7 bin kişilik düğüne tepki

23.11.2020 16:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'de sinagogda düzenlenen 7 bin kişilik düğüne tepki

ABD'nin New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarına rağmen bir sinagogda binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen düğününe tepki gösterdi.

ABD'nin New York kentindeki bir sinagogda binlerce kişinin birarada bulıunduğu evlilik kutlaması ülkede tepkilere neden oldu. Brooklyn'de bir Hasidik düğünü, Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun koronavirüs kısıtlamalarına meydan okuyan 7 bin maskesiz insan bir sinagogda düğün düzenledi. Williamsburg'daki Yetev Lev tapınağında, Satmar Büyük Haham Aaron Teitelman'ın torunu Yoel Teitelbaum'un evliliklerini kutlamak için kalabalıklar omuz omuza toplandı.

NEW YORK VALİSİ TEPKİ GÖSTERDİ

New York eyalet valisi Andrew Cuomo, koronavirüse rağmen sinagogda binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen düğününe "Bu yasa dışı ve New York halkına saygısızlık. Bu konuda düğüne katılan herkes suçludur" diyerek tepki gösterdi.

YEDİ BİN KİŞİ KATILDI

Gizli tutulması için kişilerin düğüne yalnızca sözlü olarak davet edildiği belirtilirken, Vali Cuomo, "Böyle bir şeyin sır olarak kalması nasıl mümkün olabilir? diyerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Ice Bucket Challenge’ı başlatan adam hayatını kaybettiIce Bucket Challenge’ı başlatan adam hayatını kaybetti
Doğru bilinen efsane yanlışlar yüzünden yerinizde saymayın!Doğru bilinen efsane yanlışlar yüzünden yerinizde saymayın!

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Avustralya, koalaları korumak için 18 milyon dolar ayırdı

Avustralya, koalaları korumak için 18 milyon dolar ayırdı

Ice Bucket Challenge’ı başlatan adam hayatını kaybetti

Ice Bucket Challenge’ı başlatan adam hayatını kaybetti

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

Trump, G-20 zirvesi sırasında golf oynamaya gitti

Trump, G-20 zirvesi sırasında golf oynamaya gitti

Türk gemisine hukuk dışı arama! Alman fırkateyni gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurdu

Türk gemisine hukuk dışı arama!

Japonya’da rıza yaşı 13’den 16’ya çıksın diye kampanya başladı

Cinsel rıza yaşı 13’den 16’ya çıksın diye kampanya başlatıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.