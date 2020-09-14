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ABD'de siyah adamı yere yatırıp defalarca yumruklayan polis görevden alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

ABD'nin Georgia eyaletinde, Roderick Walker adlı siyah yurttaşı gözaltına almak isterken boynuna bastırıp yüzünü yumruklayan polislerden birinin görevine son verildiği duyuruldu.

ABD'de siyah adamı yere yatırıp defalarca yumruklayan polis görevden alındı

ABD’de siyahlara yönelik polis şiddetinin son adresi olan Clayton’da, 26 yaşındaki Roderick Walker’ı yere yatırıp defalarca yumruklayan beyaz polislerden biri jet hızıyla görevden alındı.

Clayton’da Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamada, yumruk atan polis memurunun ‘aşırı güç kullanımında bulunduğu’ belirtildi. Ayrıca bölge savcılığının olayla ilgili cezai soruşturma başlattığı da kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı yakınlarında cuma günü yaşanan olaya dair videolarda, park halindeki siyah bir cipin önünde başlayan tartışma sonrasında iki beyaz polisin Roderick Walker’ı yere yatırdığı görülüyor.

Polislerden biri Walker'ın boğazına bastırıp onu yerde tutarken, diğeri de vücuduna ve yüzüne yumruk atıyordu. Bu sırada polislerden biri elinin ısırıldığını öne sürürken, Walker’ın "Ölmek üzereyim" diye bağırdığı duyuluyordu.

Walker’ın partneri olarak açıklanan kadın ise “Onu öldürmeyin. 'Nefes alamıyorum' diyor. Burnu kanıyor" diye bağırıyordu.

Öte yandan tüm bu arbede yaşanırken, Walker’ın çocuklarının cipte olduğu görülüyor.

Walker ailesinin avukatı, aracın trafik lambalarından biri yanmadığı için durdurulduğunu ve polislerin, yolcu oldukları halde Walker'dan kimlik istediğini belirtti.

Walker'ın bunu reddetmesi üzerine şiddete maruz kaldığını belirten avukat, müvekkilinin olay sırasında iki kez bilincini kaybettiğini ve tıbbi bakım almadığını söyledi.

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