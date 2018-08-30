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ABD'de skandal iddia! Trump yönetimi iptal etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.08.2018 19:03 | Son Güncelleme

ABD'nin, Meksika sınırında yaşayan İspanyol kökenli vatandaşlarının pasaportlarını, doğum belgelerinin sahte olduğu gerekçesiyle iptal ettiği ileri sürüldü.

ABD'de skandal iddia! Trump yönetimi iptal etti!

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump yönetimi, Meksika sınırında yaşayan İspanyol kökenli kişilerin ABD'de doğduklarına dair belgelerinin sahte olabileceği gerekçesiyle pasaportlarını iptal etmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı, her ne kadar pasaport başvuruları prosedürlerinin değiştirilmediğini açıklasa da Washington Post'un mülakat yaptığı kişi ve hukukçular ise durumun tam tersi olduğunu belirtti.

ABD PASAPORTU VERİLMESİ KALDIRILMIŞTI

ABD'de 1950'lerden 1990'lı yıllara kadar çok sayıda ebe ve doktorun, Teksas-Meksika sınır hattındaki birçok bebeğe Meksika'da doğmuş olmalarına rağmen ABD'de doğmuş gibi belge verdiğini tespit etmişti. George Bush ve Barack Obama yönetimleri döneminde Teksas'ın Rio Grande Valley bölgesinde ebelerin sağladığı doğum belgeleriyle ABD pasaportu verilmesi kaldırılmıştı.

2009'da bu uygulamaya son verilmiş, pasaportları reddedilenlerin sayısı azalmıştı.

Öte yandan, Donald Trump yönetiminde pasaport redlerinin önemli miktarda arttığı ve hayatları boyunca ABD'de yaşayan, çalışan, oy veren kişilerin ülkeye giriş çıkışta sorunlar yaşadığı belirtiliyor. Houston'da savcı olarak çalışan Jennifer Correro, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Pasaportu iptal edildiği için yargı yoluna giden kişilerin sayısında ciddi miktarda artış gözlüyoruz." ifadesini kullandı.

AA

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
BİZENEEEEEEEEEEE diğer haber siteleri bugün ve dün dolar euro haberleri veriyor sen neden vermiyorsun BİZENE TRUMPIN BU YAPTIĞINDAN
eder eder sanane mynet...
Çok sukur ki en azindan ne kdar begenmesenizde boyun egmeyen dik duran cocuk kadin katili olmayan bir liderin bir tarihin evlatlariyiz.
hadi lan ordan trumpu kotuluyonuz siz ondan kotusunuz vala
Mahluk !
geçmiş yönetimlere bakarsak bu adam gerçekten ülkeyi felakete götüren bir deli yada ülkesini refaha kavuşturacak bir kahraman.bu kadar ülkeye kafa tutmak için ikisinden biri olmak lazım.bekleyip görecez.
Ulan trump ne manyak adammışsın sen yaa.İşin gücün abidik gubidik iş yapmak.Bi defol git yaa.
adam Meksika 'lı kardeşlerimiz , belediye başkanımız coştu demiyor
bu turpp butun dunyanin anasini aglatti
yeye
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