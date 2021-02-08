HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de soygun şakası Youtuber'ın sonu oldu

ABD'de soygun şakası Youtuber'ın sonu oldu

08.02.2021 14:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'de soygun şakası Youtuber'ın sonu oldu

ABD’de Youtube kanalı için ‘şaka amaçlı soygun’ videosu çekmek isteyen bir genç, soygunu gerçek sanan başka bir genç tarafından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili kimsenin suçlanmadığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Tennessee eyaletindeki Nashville şehrinde YouTube kanalı için ‘şaka amaçlı soygun’ videosu çekmek isteyen 20 yaşındaki Timothy Wilks, soygunu gerçek sanan 23 yaşındaki David Starnes Jr. tarafından vurularak öldürüldü. Wilks’in, video çekmek için gittikleri bir iş yerinin araç parkında vurularak öldürüldüğü ve Starnes’in, ihbar üzerine yerel saat ile 21:30 civarı olay yerine gelen polis ekiplerine Wilks’i vurduğunu kabul ettiği belirtildi.

İddiaya göre, Wilks ve bir arkadaşı YouTube kanalı için ‘şaka soygunu’ videosu çekmek için Starnes’in de aralarında bulunduğu bir gruba ellerinde kasap bıçaklarıyla yaklaştı. Starnes’in ise polise, soygunun ‘şaka’ olduğunun farkında olmadığını ve Wilks’i kendisini ve yanındakileri korumak için vurduğunu söylediği belirtildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Yunanistan'da büyük kriz! Askerlerle ilgili gerçek ortaya çıktıYunanistan'da büyük kriz! Askerlerle ilgili gerçek ortaya çıktı
Hucurat suresinin anlamı ve faziletiHucurat suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

ABD'de kar küreme aracını kullanan görevlilerin üzerine çığ düştü

Dehşete düşüren anlar! 5 kişinin üzerine çığ düştü

Bill Gates insanlığı bekleyen 2 büyük tehlikeyi açıkladı

Bill Gates insanlığı bekleyen 2 büyük tehlikeyi açıkladı

Yunanistan'da büyük kriz! Sınırdaki askerlerin maaşı 6 aydır ödenmiyor

Yunanistan'da büyük kriz! Askerlerle ilgili gerçek ortaya çıktı

Yeni tecavüz yasasıyla birlikte Danimarka’da cinsel rıza uygulaması başladı

Tartışmalı cinsel ilişki uygulaması piyasada

Güney Afrika, AstraZeneca aşılama uygulamasını geçici olarak durdurdu

Az koruduğu tespit edildi! Aşılama geçici olarak durduruldu

Hindistan’daki buzul felaketinin bilançosu ortaya çıktı: 14 ölü, 150 kayıp

Buzul felaketinin bilançosu ortaya çıktı: 14 ölü, 150 kayıp

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.