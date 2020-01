ABD'de uçakta panik anları!

Olay, 15 Ocak’ta New Jersey eyaletinin Newark şehrinden, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrine sefer yapan United Airlines’a ait uçakta meydana geldi. Uçak havadayken, uçağın sağ kanadında bulunan motordan kıvılcım çıkmaya başladı. Bunu gören yolcular uçakta çığlık atmaya başladı ve bunun üzerine büyük bir panik yaşandı.

This is the regular speed version of the incident pic.twitter.com/BrZJmiOq2O