ABD'de uçakta panik anları!

Olay, 15 Ocak’ta New Jersey eyaletinin Newark şehrinden, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrine sefer yapan United Airlines’a ait uçakta meydana geldi. Uçak havadayken, uçağın sağ kanadında bulunan motordan kıvılcım çıkmaya başladı. Bunu gören yolcular uçakta çığlık atmaya başladı ve bunun üzerine büyük bir panik yaşandı.

This is the regular speed version of the incident pic.twitter.com/BrZJmiOq2O — Gabby (@gabby_guzy) January 16, 2020

Yerel medyaya konuşan bir yolcu olay anında uçakta anonsların yapıldığını ancak insanların çığlık atması nedeniyle hiçbirini duyamadığını belirtti.

ZORUNLU İNİŞ YAPTI



Motordan kıvılcım çıkması üzerine uçağın pilotları, New Jersey’e zorunlu olarak dönerek havaalanına acil iniş yaptı. Uçağın olduğu bölüme itfaiye ekipleri sevk edilirken, yolcular da güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Kaynak: DHA





