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  4. ABD'de uçakta panik anları!

ABD'de uçakta panik anları!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

ABD’de New Jersey’den Kaliforniya’ya uçan yolcu uçağının sağdaki motorundan, uçak havadayken kıvılcım çıkmaya başladı. Uçak, New Jersey'e dönerek acil iniş yaparken yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

ABD'de uçakta panik anları!

Olay, 15 Ocak’ta New Jersey eyaletinin Newark şehrinden, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrine sefer yapan United Airlines’a ait uçakta meydana geldi. Uçak havadayken, uçağın sağ kanadında bulunan motordan kıvılcım çıkmaya başladı. Bunu gören yolcular uçakta çığlık atmaya başladı ve bunun üzerine büyük bir panik yaşandı.

Yerel medyaya konuşan bir yolcu olay anında uçakta anonsların yapıldığını ancak insanların çığlık atması nedeniyle hiçbirini duyamadığını belirtti.

ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Motordan kıvılcım çıkması üzerine uçağın pilotları, New Jersey’e zorunlu olarak dönerek havaalanına acil iniş yaptı. Uçağın olduğu bölüme itfaiye ekipleri sevk edilirken, yolcular da güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Kaynak: DHA


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ABD New Jersey uçak

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