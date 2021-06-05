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ABD'de Utah Valisi halkı yağmur duasına çağırdı

05.06.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Utah eyaleti Valisi Spencer Cox, eyaletteki kuraklıktan dolayı halkı yağmur duasına katılmaya davet etti. Vali önceki gün yağmur duası için bir de genelge yayımlamıştı.

ABD'de Utah Valisi halkı yağmur duasına çağırdı

Bir süredir şiddetli kuraklığın baş gösterdiği Utah'ta Vali Cox, yayınladığı görüntülü mesajında şunları kaydetti:

"Zaten daha önce tüm Utahlılardan uzun duşlardan kaçınarak, sızdıran muslukları tamir ederek ve az suya uygun peyzajlar ekerek su tasarrufu yapmalarını istedim. Ancak korkarım bu çabalar tek başına bizi korumaya yetmeyecek. Daha fazla yağmura ihtiyacımız var ve hem de buna şimdi ihtiyacımız var. İlahi bir müdahaleye ihtiyacımız var. Bu yüzden tüm inanç mensubu Utah halkından 4-6 Haziran arasındaki hafta sonu yağmur duasında bana katılmalarını istiyorum."

Mesajında eyalette yaşanan kuraklığın ekinlere ve yaban hayatına zarar verebileceği, ölümcül yangınlara neden olabileceği uyarısında bulunan Vali Cox, "İş birliği halinde hep beraber dua eder ve Tanrı'dan ya da hangi üstün güce inanıyorsanız ondan daha fazla yağmur yağdırmasını istersek süren kuraklığın ölümcül boyutlarından kurtulabilme şansımız olabilir." ifadesini kullandı.

GENELGE YAYIMLAMIŞTI

Vali önceki gün yağmur duası için bir de genelge yayımlamıştı.

Utah geçen yıl da şiddetli kuraklık yaşamış, bundan dolayı eyalette ciddi yangınlar çıkmıştı.

Bu yıl da Vali Cox, 13 Mayıs'ta eyalette kuraklık dolayısıyla acil durum ilan etmişti.

Kuraklığın etkili olduğu bir diğer eyalet olan Kaliforniya'da ise Vali Gavin Newsom 10 Mayıs'ta acil durum ilan etmişti. (AA)

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