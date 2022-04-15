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  4. ABD'de vahşet... Polis, dondurucuda korkunç manzara ile karşılaştı! Caninin itirafı ise kan dondurdu

ABD'de vahşet... Polis, dondurucuda korkunç manzara ile karşılaştı! Caninin itirafı ise kan dondurdu

15.04.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes, dondurucusunda 183’e yakın hayvan bulunan ABD’liyi konuşuyor. ABD’nin Arizona eyaletinde ölü hayvanların dondurucuda saklandığı ihbarı üzerine adrese giden polis, 43 yaşındaki Michael Patrick Turland'ın dondurucusunda 183’e yakın köpek, tavşan ve kuş türü buldu. Turland'ın itirafı ise kan doldurdu.

ABD'de vahşet... Polis, dondurucuda korkunç manzara ile karşılaştı! Caninin itirafı ise kan dondurdu

ABD'nin Arizona eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. Mohave ilçesinde yaşanan olayda, bir kadın polisi arayarak daha önce Turland’a üreme amaçlı yılan verdiğini ancak Turland ve eşinin ortadan kaybolduğunu ihbar etti. 3 Nisan günü Turland’ın evine giden polis evin aylar önce boşaltıldığını ve garajdaki dondurucuda çok sayıda ölü hayvan bulunduğunu tespit etti.

94 AYRI SUÇTAN YARGILANACAK

Polis ve Hayvan Kontrol Memurları, garajda 183 donmuş hayvanın bulunduğu ifade ederek bu hayvanların arasında köpekler, kaplumbağalar, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar, fareler, sıçanlar ve tavşanlar olduğunu tespit etti. Polis yaptığı açıklamada hayvanların birçoğunun, vücut pozisyonları nedeniyle canlı olarak donmuş gibi göründüğünü belirledi.

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183 HAYVANI DONDURAN CANİDEN İTİRAF

Sorgulanan Michael Patrick Turland, bazı hayvanları canlıyken dondurduğunu itiraf etti. Polis, Turland’ın gözaltında tutulduğunu ve 94 ‘hayvanlara eziyet’ suçundan mahkemeye çıkacağını belirtti. (DHA)

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