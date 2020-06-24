HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD, DEAŞ'ın yeni elebaşı için koyduğu para ödülünü 10 milyon dolara çıkardı

ABD, DEAŞ'ın yeni elebaşı için koyduğu para ödülünü 10 milyon dolara çıkardı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.06.2020 21:50 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, terör örgütü DEAŞ'ın yeni elebaşı Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla hakkında kimlik ya da yer tespitine yardımcı olacak bilgiler karşılığında koyduğu 5 milyon dolar ödülü, 10 milyon dolara çıkardı.

ABD, DEAŞ'ın yeni elebaşı için koyduğu para ödülünü 10 milyon dolara çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından örgütün başına geçen el-Mevla ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "DEAŞ'ın yeni lideri el-Mevla'nın kimliğinin ya da yerinin tespiti için kullanılabilecek her bilgi karşılığında verilecek para ödülünü 10 milyon dolara kadar çıkarıyoruz. Bu da Ağustos 2019'da koyduğumuz 5 milyon dolar para ödülünün iki katına çıkarılması anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

El-Mevla'nın Yezidi azınlıkların Irak'ın kuzeybatısında kaçırılmasına ve katledilmesine yardım ettiği vurgulanan açıklamada, 1976 Musul doğumlu el-Mevla'nın daha önce El-Kaide ile de ilişkili olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 Mart'ta el-Mevla'yı, "Özel Tanımlı Küresel Terörist" listesine eklemişti.

ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, 26 Ekim 2019'da İdlib'in kuzeyine giden ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla öldüğünü açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de 16 Mart'ta, terör örgütü DEAŞ'ın sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in, Suriye'nin Cerablus kenti yakınlarında önceki gün gerçekleştirilen operasyonla öldürüldüğünü duyurmuştu. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı
Koronavirüs aşısında umutlandıran haberKoronavirüs aşısında umutlandıran haber
İzmir 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleriİzmir 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

1 buçuk ay sonra koronavirüs vakası görüldü

1 buçuk ay sonra koronavirüs vakası görüldü

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Vali açıkladı: Vaka sayıları son 10 günde 3 kat arttı

Vali açıkladı: Vaka sayıları son 10 günde 3 kat arttı

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlu....

Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlu....

İçişleri Bakanlığı'ndan 'düğün' genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'düğün' genelgesi!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gerilim tırmanıyor! Tehdide çok sert yanıt: Savaş ilanı...

Gerilim tırmanıyor! Tehdide çok sert yanıt: Savaş ilanı...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Diğer Haberler
ABD'de 'terörizm' raporu yayımlandı! Türkiye bölümü dikkat çekti

ABD'de 'terörizm' raporu yayımlandı! Türkiye bölümü dikkat çekti

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 731'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 731'e yükseldi

ABD’li Senatör Lindsey Graham'dan Türkiye-ABD ilişkileri yorumu

ABD'den Türkiye yorumu: Anlaşma yapılması için...

DSÖ: Koronavirüs vaka sayısı 10 milyona ulaşacak

DSÖ: Koronavirüs vaka sayısı 10 milyona ulaşacak

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

İtalya'da son 24 saatte 30 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 30 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.