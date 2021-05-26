Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ABD'deki ilanlara ilişkin 2 FETÖ şüphelisine fezleke

Yargılama izni için Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede, terör örgütü üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Hafsa Girdap ve Mehmet Murat Kaval, şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Fezlekede, 3 Mart 2021'de ABD'nin New York şehri Times Meydanı'ndaki billboardlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren afişlerin yer aldığı, inceleme üzerine söz konusu organizasyonun, FETÖ'ye ait bir firma tarafından düzenlendiği, buranın üst düzey yöneticilerinin şüpheliler Hafsa Girdap ve Mehmet Murat Kaval olduğu tespitine yer verildi.

Şüpheli Kaval'ın FETÖ'nün ABD yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtilen fezlekede, şüphelinin FETÖ'ye müzahir ABD merkezli Advocates of Silenced Turkey (AST) "Susturulmuş Türkiye Avukatları" isimli organizasyonun başkanı olduğu da kaydedildi.

Kaval'ın, FETÖ'ye müzahir ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde de bulunduğu bildirilen fezlekede, şüpheli hakkında başka bir suçtan Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararının olduğu aktarıldı.