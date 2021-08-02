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ABD'deki orman yangınlarında New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan yandı

02.08.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de devam eden orman yangınlarında New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan kül oldu.

ABD'deki orman yangınlarında New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan yandı

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, hafta sonu 7 yerde daha yangın çıkmasının ardından orman yangınlarının 90'dan fazla alana sıçradığını açıkladı.

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1,8 MİLYON DÖNÜMLÜK ALAN YANDI

ABD'nin batı yakasında devam eden orman yangınlarında 1,8 milyon dönümlük alan yandı.

ABD'deki en büyük orman yangını olduğu belirtilen Oregon Bootleg yangını ile California'daki Dixie yangınlarında şimdiye kadar New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan kül oldu.

California'daki yangınlar hafta sonu kontrol altına alınırken, Oregon Bootleg yangınına müdahaleye devam ediliyor ve bölgede 400 bin dönümden fazla alan yandı.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezine göre, bu yılın başından beri ülke genelindeki 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümden fazla alan kül oldu. (AA)

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yangın
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