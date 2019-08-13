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ABD'den Çin'e yeşil ışık

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2019 19:18 | Son Güncelleme

ABD, Çin’in bazı ürünlerine uygulamayı planladığı ek vergiyi erteleme kararı aldığını duyurdu.

ABD'den Çin'e yeşil ışık

ABD Ticaret Temsilciliği tarafından, 1 Eylül tarihinden itibaren Çin’in bazı ürünlerine uygulamayı planladıkları ek vergiyi 15 Aralık’a erteleme kararı alındığı açıklandı. Temsilcilik tarafından yapılan açıklamada, bu kararın, ‘sağlık, emniyet, ulusal güvenlik, bazı diğer faktörler’ gerekçesi ile alındığı kaydedildi. Bu ürünlerin arasında ise, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, bazı oyuncaklar, bilgisayar ekranları, bazı ayakkabılar ve giyecekler olduğu kaydedildi.

Açıklama, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He’nin ABD’li ticaret yetkilileri ile telefonda bir görüşme yaptığını açıklamasından hemen sonra geldi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump da, Çin’in ABD tarım ürünlerini alacağını belirterek, “Şuana kadar yaptıkları ile söylediklerini yapmadılar. Belki bu sefer farklı olur” ifadelerini kulandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin Ek vergi

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