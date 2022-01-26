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ABD'den çok çarpıcı çip krizi uyarısı! Umut vermedi

26.01.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan birçok sektörü etkileyen, hatta dev şirketi vuran çip krizi için kötü haber geldi. Bakanlık, çip arzı ve talebinde devam eden önemli bir uyumsuzluk olduğunu ve sorunun gelecek 6 ay içinde çözüleceğinin öngörülmediğini söyledi.

ABD'den çok çarpıcı çip krizi uyarısı! Umut vermedi

Çip krizi olarak bilinen yarı iletken kıtlığı birçok sektörü etkilemeye devam ediyor. Özellikle otomotiv sektörünü etkileyen bu kriz için ABD Ticaret Bakanlığı'ndan önemli bir uyarı geldi.

150'DEN FAZLA ŞİRKETE SORULDU

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yarı iletken tedarik zincirindeki risklere ilişkin 150'den fazla şirketin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada, yarı iletken tedarik zincirinin "kırılgan" olmaya devam ettiği belirtilerek, talebin arzı geride bırakmayı sürdürdüğü aktarıldı.

çip

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Yarı iletkenlere talebin 2021'de 2019'a kıyasla yüzde 17 arttığı bildirilen açıklamada, mevcut arzda ise talebe oranla artış görülmediği ifade edildi.

ÇİP KRİZİ KISA VADEDE ÇÖZÜLMEYECEK

Açıklamada, çip arzı ve talebinde devam eden önemli bir uyumsuzluk olduğu vurgulanarak, ankete katılanların sorunun gelecek 6 ay içinde ortadan kalkacağını öngörmediği kaydedildi.

Otomobil üreticileri ile tıbbi cihaz üreticileri tarafından kullanılan bazı çiplerde "alışılmadık" derecede yüksek fiyatlar görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, yüksek fiyatlara ilişkin iddiaların inceleneceği belirtildi.

(AA)

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