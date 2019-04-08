ABD'den çok tartışılacak karar! Artık terör listesindeler

Trump yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp yaptırımlara geri dönmesi sonrası kritik bir adım daha attı.
ABD Başkanı Donald Trump İran'ın Devrim Muhafızları'nı resmen terör örgütü ilan etti!
Trump'ın 'yabancı terör örgütü' diye tanımladıklarını ilan etmesiyle İran Devrim Muhafızları ABD'nin 'terör' listesine alındı.
İran'da İslam devrimi sonrası İran ordusuna eşdeğer olarak Devrim Muhafızları kurulmuştu.
Devrim Muhafızları, İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara, hava, deniz ve füze kuvvetleri bulunan büyük bir güç.
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