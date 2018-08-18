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ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.08.2018 00:34 | Son Güncelleme

ABD yönetiminin, Suriye'de istikrarın sağlanması için vermeyi daha önce vadettiği 230 milyon dolarlık fonu başka bölgelerde kullanma kararı aldığı bildirildi.

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada Suriye’deki fonların kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Beyaz Saray ile koordinasyon halinde alınan son karar gereği, Suriye’de IŞİD’tan kurtarılan bölgelerde yeniden istikrarın sağlanması için daha önce verilmesi vadedilen 230 milyon dolarlık fonun başka bölgelere aktarılacağını açıkladı. Sözcü Nauert, “Bu kaynak, ABD’nin diğer dış politika önceliklerine harcanacaktır.” ifadesini kullanırken, kararın Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı arasında ortak bir şekilde alındığına işaret etti.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE’YE DİKKAT ÇEKTİ

Nauert, IŞİD karşıtı koalisyon ortaklarından nisan ayından bu yana yaklaşık 300 milyon dolarlık yeni katkı sağlandığını, bu noktada Suudi Arabistan’ın 100 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de (BAE) 50 milyon dolarlık katkısının önemli olduğunu söyledi. Sözcü, bununla birlikte ABD’nin Suriye’deki önceliklerinin değişmediğini, IŞİD’in tamamen ortadan kaldırılması amacına bağlı olduklarını kaydetti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan ve Nauert’in yanı sıra ABD’nin IŞİD’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu’dan Sorumlu Müsteşar Vekili David Satterfield’ın katıldığı bir telekonferans gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda Suriye’deki süreci değerlendiren McGurk, ABD’nin IŞİD’le mücadeleye öncülük yapmaya devam edeceğini ve bu kapsamda tüm koalisyon üyesi ülkelerle yakın iş birliği içinde olduklarını aktardı.

Mart ayı sonunda ABD Başkanı Donald Trump’ın, Dışişleri Bakanlığına, Suriye’de ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle terör örgütü YPG/PKK’nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolardan fazla yardımı dondurma talimatı verdiği bildirilmişti. Söz konusu ek fon sözü, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından şubat ayında Kuveyt’te yapılan IŞİD karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti.

AA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Anca ypk pkk lılara yardim edersiniz zaten karakter yoksunu lanet terör ve baş belası devlet olan siz ABD ve Suudiler
YANAR DÖNERLER SİZİ! PUTİN OLMASAYDI RURİYEYİ ÇOKTAAAN YEMİŞTİNİZ,AMA BOĞAZINIZDA KALDI DE Mİ?
elbet o zenginlik son bulacak nasıl kurumaz denilen çınar osmanlı yıkıldıysa seninde tahtın yıkılacak
yeni göç dalgasını tetiklemek için değildir umarım...zira yeterince "güçlü"bir durumdayız.
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