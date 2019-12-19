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ABD'den, İran'daki protestolar nedeniyle 2 yargıca yaptırım: Görevlerini kötüye kullanıyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2019 23:22 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, İran'daki protestolarda rolü olduğu belirtilen bu ülkenin yetkililerine yönelik yaptırım kararı alındığını ve söz konusu kişilere vize sınırlaması getirileceğini açıkladı.

ABD'den, İran'daki protestolar nedeniyle 2 yargıca yaptırım: Görevlerini kötüye kullanıyorlar

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Abdülhaşim Salavati ve Muhammed Moghisseh adlı İranlı 2 yargıcın yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Söz konusu yargıçların, "ifade ve toplanma özgürlüğü haklarını kullanmak isteyen İran ve yabancı ülke vatandaşlarını cezalandırdığı" öne sürüldü.

POMPEO'DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuya ilişkin Bakanlıkta yaptığı açıklamada, Hazine Bakanlığı'nın kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Pompeo, "İran'daki barışçıl gösteriler esnasında görevini kötüye kullanan, haksız tutuklamalar yapan ve masum insanları öldüren ya da bu faaliyetlere dahil olan İranlı yetkili ve kişilere vize kısıtlaması getiriyoruz." dedi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN yaptırım vize sınırlaması

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