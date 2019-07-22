HABER

ABD'den İran İHA'sını sinyal bozucu sistemle düşürdüğü iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2019 20:50 | Son Güncelleme

ABD'nin İran'a ait İHA'yı, yeni ürettiği "MRZR LMADIS" adlı İHA-savar savunma sistemiyle düşürdüğü iddia edildi.

ABD'den İran İHA'sını sinyal bozucu sistemle düşürdüğü iddiası

ABD donanmasının, insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirdiği yeni savunma sistemiyle İran'a ait İHA'yı düşürdüğü ileri sürüldü.

Military.com internet sitesinde yer alan, ABD Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanan habere göre, ABD'nin ürettiği yeni "MRZR LMADIS" adı verilen İHA-savar savunma sisteminin binlerce metre uzaktan İran'a ait bir İHA'yı sinyallerini karıştırarak düşürdüğü belirtildi.

Haberde USS Boxer adlı amfibi çıkarma gemisi Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeyken, İran'a ait sabit kanatlı bir İHA'nın tehdit mesafesine yaklaşması üzerine, "savunma hamlesi" olarak düşürüldüğü ifade edildi.

İLK KEZ KULLANILDI

Küçük bir asker cipe yüklü olan elektronik harp sisteminin test amacı dışında ilk kez kullanıldığı kaydedildi.

Komuta modülü ve sensör modülü olmak üzere iki kısımdan oluşan sistemin, tehditleri radar sensörleri, kameralar, radyo frekans detektörleri ve sinyal bozucularla tespit etme ve uzaktan sinyal bozucularla etkileyerek düşürme kapasitesi olduğu belirtildi.

Sistemin daha önce karada ve denizde test edildiği açıklandı.

İran söz konusu iddiayı reddetti.

(İHA)

Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktıUzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı
İngiltere: İran 'devlet korsanlığı' yapıyorİngiltere: İran 'devlet korsanlığı' yapıyor
Başkan Trump’ın Azledilmesi Mümkün mü?Başkan Trump’ın Azledilmesi Mümkün mü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN İHA Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum

'Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama 10 milyon kişiyi...' Trump'tan flaş açıklamalar

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem!

İngiltere: İran 'devlet korsanlığı' yapıyor

İngiltere: İran 'devlet korsanlığı' yapıyor

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

ABD heyetiyle 2 saat 45 dakika Suriye görüşmesi

ABD heyetiyle 2 saat 45 dakika Suriye görüşmesi

Çavuşoğlu ile Lavrov İdlib'i görüştü

Çavuşoğlu ile Lavrov İdlib'i görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.