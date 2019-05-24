HABER

ABD'den Julian Assange'a 17 yeni suçlama

24.05.2019 09:20 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı, İngiltere'de tutuklu bulunan Wikileaks kurucusu Julian Assange'a 17 yeni suçlama yöneltti.

ABD'den Julian Assange'a 17 yeni suçlama

Bu suçlamalar arasında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak da buluyor.

Assange'a geçen ay da eski istihbarat analisti Chelsea Manning'le birlikte Savunma Bakanlığı ağına girmek için plan yapma suçlaması yöneltilmişti.

Julian Assange, İngiltere'de kefalet şartlarını ihlal etmekten tutuklu bulunuyor.

47 yaşındaki Avustralya vatandaşı geçen ay Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkartılarak cezaevine gönderilmişti.

2012'de İsveç'te kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Assange ise suçlamaları reddediyor.

Yeni suçlamalar arasında Orta Doğu ve Çin'deki gizli kaynakları tehlikeye atmak da yer alıyor.

Wikileaks ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu suçlamaları "çılgınlık" diye niteledi.

Assange'a belgeleri veren Chelsea Manning 2013 yılında suçlu bulunarak 35 yıl ceza almış, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından cezasının indirilmesi üzerine serbest bırakılmıştı.

Manning, Wikileaks'i soruşturan jüriye ifade vermeyi reddettiği için tekrar tutuklanmıştı.

Wikileaks sızıntısı ABD tarihindeki en büyük sızıntılardan biri olmuştu.

Hakkındaki taciz suçlamalarını tekrardan açan İsveç, Assange'ın kendilerine iade edilmesini talep ediyor.


PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Wikipedia Türkiye'nin erişim engelini AİHM'e taşıyorWikipedia Türkiye'nin erişim engelini AİHM'e taşıyor
FBI'dan korkutan açıklama! Büyüyen ve endişe uyandıran tehdit...FBI'dan korkutan açıklama! Büyüyen ve endişe uyandıran tehdit...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Julian Assange ABD Wikileaks

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FBI üst düzey yetkilisi: ABD'deki beyaz ırkçılık saldırılarında ciddi artış yaşanıyor

FBI'dan korkutan açıklama! Büyüyen ve endişe uyandıran tehdit...

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

İran'dan ABD'ye tehdit: Toprağımız bombalansa da...

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

İngiltere'de alarm!

İngiltere'de alarm!

Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırlandığı iddiası

Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırlandığı iddiası

Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy verme işlemi başladı

Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy verme işlemi başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.