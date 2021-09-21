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ABD'den koronavirüs aşısı kararı! Kasımdan itibaren zorunlu olacak

21.09.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD yönetimi, kasım ayından itibaren ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirecek ve son 72 saat içinde yapılmış PCR testi sonucu isteyecek.

ABD'den koronavirüs aşısı kararı! Kasımdan itibaren zorunlu olacak

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü Koordinatörü Jeff Zients yaptığı basın toplantısında, uluslararası uçuşlar için Biden yönetiminin yeni politikalarını duyurdu.

Zients, kasım ayından itibaren ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarından tam aşılı olduklarına dair kanıt isteyeceklerini söyledi.

Öte yandan ABD yönetimi uçuştan önce son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu uygulamasına devam edecek.

Ayrıca söz konusu politika ile ABD'nin yasaklı ülkeler listesinde bulunan Şengen ülkeleri ve İngiltere'den de yabancı ülke vatandaşlarının ABD'ye seyahatine izin verilecek.

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Trump, Mart 2020'de Şengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İrlanda ve Brezilya'dan ABD'ye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasağının 26 Ocak'ta kalkacağını açıklamıştı.

Biden yönetimi ise 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra söz konusu kısıtlamaların devam edeceğini duyurmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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