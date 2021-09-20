HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta bozuk aşı iddiası! 17 Temmuz'da aşı olanlar bir daha aşılanacak

Zonguldak'ta bozuk aşı iddiası! 17 Temmuz'da aşı olanlar bir daha aşılanacak

20.09.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta aşı olan bazı vatandaşlara “aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı” tespit edilince aşıların tekrar edilmesinin uygun görüldüğü ortaya çıktı.

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada, kamuoyunda yayınlanan bazı haberlerde ikinci doz olarak yapılan bazı aşıların bozuk olduğu iddiası üzerine Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

KRİTİK GÜN 17 TEMMUZ

17 Temmuz tarihinde uygulanan Covid-19 Biontech aşılarından bir bölümünün “aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı”nın hastane yönetimince tespit edildiği kaydedildi. Açıklamaya göre bunun üzerine konu Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığına iletilerek, izlenmesi gereken yol hakkında görüş soruldu. Daire Başkanlığı ise cevap olarak daha önce de benzer durumlara karşı Pandemik Aşı Uygulamaları Komisyonunca verilen kararlar doğrultusunda aşıların tekrar edilmesi gerektiği görüşünü bildirdi. Aşıların kesinlikle bozuk olmadığı, koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması sebebiyle tekrar edilmesinin uygun görüldüğü belirtildi. (İHA)

Yerli aşı TURKOVAC'tan sevindiren haber! Bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmediYerli aşı TURKOVAC'tan sevindiren haber! Bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandıMerakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandı
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! 9 kilodan 1 kilo elde ediliyorDoğal ilaç olarak kullanılıyor! 9 kilodan 1 kilo elde ediliyor
Uyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyorUyarı geldi! Sıcaklıklar düşecek, kar bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Zonguldak koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Pfizer-BioNTech'ten 5-11 yaş çocuklara aşı açıklaması

Pfizer-BioNTech'ten 5-11 yaş çocuklara aşı açıklaması

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

"Bakımsızsın" yorumlarına patladı

"Bakımsızsın" yorumlarına patladı

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.