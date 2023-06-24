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Rusya'yla ilgili ABD'den ilk açıklama "Gelişmeleri takip ediyoruz"

24.06.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da Wagner paralı asker grubunun Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya karşı başlattığı meydan okuma devam ediyor. Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin, Ukrayna üzerinden sınırı geçerek Rusya topraklarına girdi. Son olarak Rostov kentinde Savunma Bakanlığı'nı kuşatan Wagner birlikleri Moskova'ya ilerleyeceğini açıkladı. ABD konuyla ilgili "gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Rusya'yla ilgili ABD'den ilk açıklama "Gelişmeleri takip ediyoruz"

CNN'nin haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hodge, "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.

Sözcü Hodge, müttefikler ve ortaklarla Rusya'daki gelişmeleri görüşeceklerini bildirdi.

RUSYA'DA TANSİYON YÜKSEK

Wagner'in Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne süren Prigojin, "(Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

FSB, Rus güvenlik şirketi Wagner üyelerine, şirketin kurucusu Prigojin'in yakalanması çağrısında bulunmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Moskova'da güvenlik önlemleri artırılmıştı. (AA)

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