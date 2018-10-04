HABER

ABD’den olası nükleer saldırısına ‘mesajlı’ tedbir

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 00:28 | Son Güncelleme

ABD Federal Acil Durum Ajansı, olası bir nükleer saldırıda kullanılacak ‘Alarm mesajı’ uyarı sistemini test etmek için milyonlarca vatandaşa mesaj gönderdi.

ABD’den olası nükleer saldırısına ‘mesajlı’ tedbir

ABD Federal Acil Durum Ajansı (FEMA), Ulusal Kablosuz Acil Durum Sistemi kapsamında Kaliforniya yerel saati ile saat 11.18’de test amaçlı olarak 225 milyon kablosuz iletişim özelliğine sahip cihaza acil durum mesajı gönderdi. Olası bir nükleer saldırı ya da benzeri vakada kullanılmak üzere oluşturulan sistemin test mesajında, “Başkanlık Alarmı. Ulusal Kablosuz Acil Durum Alarm Sistemi, BU BİR TEST. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok” ifadeleri yer aldı.

FEMA tarafından ulusal çapta gerçekleştirilen ilk test olan mesajı ülke çapındaki baz istasyonları 30 dakika boyunca yayınladı. Sistem ‘sessiz’ ya da ‘rahatsız etme’ moduna alınmış cihazları bile sesli ve görüntülü bir şekilde uyararak mesajını kullanıcına iletmeyi başardı.

Sistemin sadece nükleer saldırı ve benzeri ulusal acil durumda kullanılacağı ve yüksek derecede başkanlık alarmı olduğu bilgisini veren FEMA testin amacının gerçek bir acil durumda her şeyin hazır olduğundan emin olmak olduğunu açıkladı.

FEMA alarmın ülkede bulunan cep telefonlarının en az yüzde yetmiş beşine ulaşacağını ön görüyor.

(İHA)

PARTNERPuantiye elbise zorladıPuantiye elbise zorladı
Afrikalı göçmenlere ateş açan İtalyan'a 12 yıl hapisAfrikalı göçmenlere ateş açan İtalyan'a 12 yıl hapis
Uyum bakanından Açık Cami Günü’nde DİTİB eleştirisiUyum bakanından Açık Cami Günü’nde DİTİB eleştirisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Federal Acil Durum Ajansı ABD nükleer saldırı ‘Alarm mesajı

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'ın 'vergi kaçırdığı' iddiaları ABD'nin gündemine oturdu

Trump'ın 'vergi kaçırdığı' iddiaları ABD'nin gündemine oturdu

Brezilya'da kaçan mahkumlar ve polis arasında çatışma: 9 ölü

Brezilya'da kaçan mahkumlar ve polis arasında çatışma: 9 ölü

Putin'den son dakika Türkiye açıklaması

Putin'den son dakika Türkiye açıklaması

Rusya'yı suçlayan Trump'a Putin'den çok sert tepki: Suçlu arıyorsan aynaya bak

Rusya'yı suçlayan Trump'a Putin'den çok sert tepki: Suçlu arıyorsan aynaya bak

ABD polisi FETÖ elebaşının kaldığı kampın etrafını sardı

ABD polisi FETÖ elebaşının kaldığı kampın etrafını sardı

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.