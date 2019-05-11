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ABD'den Orta Doğu'ya yeni yığınak

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2019 04:49 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'la artan gerilim üzerine Orta Doğu'ya "USS Arlington" amfibi savaş gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasını sevk ettiğini açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı İran rejimi, ordusu ve destekledikleri güçlerin faaliyetlerini yakından izlemektedir" denildi.

ABD'den Orta Doğu'ya yeni yığınak

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakan Vekili (Patrick Shanahan), ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığının hafta başında talep ettiği ek askeri güç talebinin bir parçası olarak, komutanlığın görev bölgesine USS Arlington (LPD-24) gemisi ve bir Patriot bataryasının gönderilmesini onayladı." ifadelerine yer verildi.

Bu unsurların da İran'ın ABD'ye ait bazı hedeflere saldırmayı planladığı iddiaları üzerine hafta başında bölgeye gönderilen "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile Bombardıman Görev Gücüne katılacağı belirtilen açıklamada, "Savunma Bakanlığı İran rejimi, ordusu ve destekledikleri güçlerin faaliyetlerini yakından izlemektedir." denildi.

ABD, hafta başında İran'ı hedef göstererek, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan bir görev grubunu Körfez bölgesine sevk etmişti.

(AA)

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