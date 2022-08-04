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ABD'den PKK'ya skandal mesaj! Operasyondan önce haber göndermişler... "Boşaltın"

04.08.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen PKK/KCK operasyonunda ele geçirilen dökümanlarda çarpıcı bilgiler yer aldı. TSK'nın 18 Nisan'da başlattığı ve halen devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'ndan hemen önce ABD'nin, PKK'ya mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre ABD, PKK'dan Kandil'i boşaltıp Rojava'ya yerleşmesini istedi. Türk askerinin Kandil'e kadar ilerleyeceğini düşünen ABD'nin bu isteğinin altında yatan nedenin, PKK elebaşlarını korumak olduğu ifade edildi.

ABD'den PKK'ya skandal mesaj! Operasyondan önce haber göndermişler... "Boşaltın"

Adana'da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen dökümanlarda, ABD'nin skandal talebi yer aldı. TSK'nın Kuzey Irak'a başlattığı Pençe-Kilit Harekatı'ndan önce ABD'nin, örgüte mesaj gönderdiği ortaya çıktı. ABD'nin PKK'ya gönderdiği mesaj ile Kandil'deki sözde karargahı boşaltıp Suriye'nin kuzeyine taşımasını teklif ettiği öğrenildi. Örgüt, ABD'nin talebini reddederken, dökümanlarda çok sayıda dikkat çeken bilgi yer aldı...

DÖKÜMANLARA EL KOYULDU

Adana’da PKK/KCK’nın sözde Türkiye Demokratik Örgütlenmesi’ne (TDÖ) yönelik 27 Haziran’da düzenlenen operasyonda KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ve HDP’li yöneticilerin de arasında olduğu 37 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adana Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca ve çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu.

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ABD'NİN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Ele geçirilen doküman ve veriler üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Yenişafak'ta yer alan habere göre, bu bilgiler arasında, TSK’nın 18 Nisan’da PKK terör örgütüne yönelik Irak’ın kuzeyinde başlattığı Pençe-Kilit Operasyonuyla ilgili gelişmeler de yer aldı. ABD’nin operasyon öncesi terör örgütünün sözde Kandil karargahını boşaltması ve Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD işgali altında olan Rojava’ya kaydırılmasını teklif ettiği tespit edildi. Ancak örgütün bu teklifi reddettiği ortaya çıktı.

ÇOCUKLARLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN BİLGİLER

Ele geçen dokümanlar arasında, örgütün eleman temini ve örgütsel ideolojinin güçlendirilmesi için izlenecek yol haritası da bulunuyor. Örgütün çalışma ve işleyiş şekli, yöntemleri ve örgüt disiplini hakkında çocuklara eğitimler verilmesi, örgütsel konuların çocukların yanında konuşulması, örgüt ideolojisinin kişilere çocukluktan itibaren aşılanması talimatının verildiği görüldü.

SİYASETÇİLERE DESTEK SAĞLANACAK

Tespitlere göre, PKK/KCK TDÖ yapılanmasına bağlı kurumlar Ayşe Irmak’a bağlı. Irmak, örgüt tarafından ‘yürütmeci’ olarak görevlendirildi. Ayrıca, örgüt yönetimince TDÖ adına ülke genelinde gündem oluşturma görevi verildi. Örgütsel yapı içerisinde ideolojik alan, birinci dereceden örgütlenme sahası olarak görülüyor. Mutlak suretle örgütsel yapılara-kurumlara eleman kazandırılarak, bu şahısları örgütün hizmetine alınması gerektiği vurgulanıyor. Örgüt kurumlarında faaliyet gösteren siyasetçilerin de milletvekili veya belediye başkanı adaylarının destekleneceğine işaret ediliyor.

"GENÇLERİ MİLİTANLAŞTIRIN" TALEBİ

Dokümanlarda örgütün, Türkiye’deki elemanlarından birinci derece talebinin gençlerin militanlaşması olduğu görüldü. Sokak eylemlerine büyük önem veren örgütün, halkın sokağa üç kişiyle çıkmasının dördüncü kişinin de çıkması sonucunu getireceğini, daha sonra bu durumun dalga dalga büyüyerek binlerce kişinin sokağa çıkmasını sağlayacağını belirttiği tespit edildi. Adana’dan örgütün dağ kadrosuna bir katılım dahi gerçekleştirilememiş olmasının eleştirildiği de tespitler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
suriye ypg pkk
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