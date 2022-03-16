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ABD'den Putin kararı! Savaş suçlusu ilan ettiler

16.03.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak tanımlayan karar tasarısını onayladı.

ABD'den Putin kararı! Savaş suçlusu ilan ettiler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale sonrası ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Senatosu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak tanımlayan karar tasarısını onayladı.

SAVAŞ SUÇLUSU OLARAK TANIMLANDI

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in öncülüğünde 20'den fazla senatörün imzasıyla Senato Genel Kuruluna getirilen tasarı, Putin'i savaş suçlusu olarak tanımlamasıyla dikkati çekti.

Genel Kuruldaki sözlü oylamayla kabul edilen ve bağlayıcılığı olmayan karar tasarısında, Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya askeri saldırılar düzenleyen Rus ordusunun savaş suçu işlediği ve bunları uluslararası kurumların soruşturması gerektiği ifadeleri yer aldı.

TASARIYA TAM DESTEK

Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya'ya karşı birlikte hareket eden Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler tasarıya tam destek verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD yerel saatiyle çarşamba sabahı 09:00'da (TSİ 16:00) ortak oturumda Kongre üyelerine hitap etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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