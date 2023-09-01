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ABD'den Rusya-Çin ittifakı hakkında flaş açıklama! "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük tehdit" dedi ve...

01.09.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi McCaul, Rusya ile Çin arasındaki ittifak hakkında açıklamalarda bulundu. McCaul, bu ittifakı "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük tehdit" olarak nitelendirdi.

ABD'den Rusya-Çin ittifakı hakkında flaş açıklama! "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük tehdit" dedi ve...

ABD, Rusya-Çin arasındaki ittifakı "en büyük tehdit" olarak nitelendirdi. Meclis Üyesi McCaul, durumu "özgür dünya için büyük bir meydan okuma" olarak değerlendirdi.

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"BU DENLİ BÜYÜK ÇAPLI TEHDİT GÖRMEMİŞTİK..."

ABD Kongresi heyetiyle İsveç'i ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüşen McCaul, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ittifak hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şi ve Putin arasındaki ittifaka dair endişe duyduğunu belirten McCaul, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa ve Pasifik'e yönelik bu denli büyük çaplı tehdit görmemiştik." ifadelerini kullanarak, söz konusu ittifakı "içinde bulundukları büyük güç rekabetinde özgür dünya için büyük bir meydan okuma" olarak değerlendirdi.

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İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

McCaul, İsveç'in ekim ayına kadar NATO'ya katılmasını beklediğini ifade ederek, Finlandiya ve İsveç'in NATO'da yer almasıyla İttifak'ın "daha güçlü ve kenetlenmiş" bir yapı haline geleceğini söyledi.

ABD Kongresi heyeti, bir sonraki durakları olan Hollanda'da, hükümet yetkilileri ve parlamento üyeleriyle görüşecek. (AA)

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Çin Rusya Vladimir Putin Şi Cinping abd

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