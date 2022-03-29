HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den Rusya'ya çağrı: Savaşı derhal durdur

ABD'den Rusya'ya çağrı: Savaşı derhal durdur

29.03.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’ya Ukrayna’daki savaşı durdurması ve askerlerini çekmesi çağrısında bulundu. Blinken, "Rusya'nın şu anda savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok" dedi.

ABD'den Rusya'ya çağrı: Savaşı derhal durdur

Fas’a resmi ziyaret gerçekleştiren Blinken, başkent Rabat’ta mevkidaşı Nasır Burita ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Blinken, Rusya'nın şimdiye kadar Ukrayna'ya "acımasızca muamele" ettiğini belirterek, "Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırı, Ukraynalı çocukların yarısını yerinden etti. Şimdi artık bu saldırıyı derhal bitirmeli, askerlerini geri çekmeli ve müzakerelere girişmelidir." dedi.

Ukraynalıların savaşın gölgesinde bile müzakerelere başlayabilecek cesarette olduğuna dikkati çeken Blinken, "Rusya'nın şu anda savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok." ifadesini kullandı.

"Rusya'nın Ukrayna hakkında ne söylediğine değil ne yaptığına bakıyoruz." diyen ABD Dışişleri Bakanı, Moskova'yı dünyadaki birçok ürünün tedarikinin askıya alınmasının arkasında olmakla suçladı.

Orta Doğu turu kapsamında 27-28 Mart'ta İsrail'deki Necef Zirvesi'ne katılan Blinken dün akşam Fas’a gelmişti.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus diplomatlara karşı harekete geçtiler!Rus diplomatlara karşı harekete geçtiler!
Kabine sonrası duyurdu: İşte yeni KDV indirimleri!Kabine sonrası duyurdu: İşte yeni KDV indirimleri!
Yaşamadığı kabus kalmadı! 'Çocuklarımın önünde tecavüze uğradım'Yaşamadığı kabus kalmadı! 'Çocuklarımın önünde tecavüze uğradım'
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Edirne'de dehşete düşüren olay! Bir aile korkunç halde bulundu

Edirne'de dehşete düşüren olay! Bir aile korkunç halde bulundu

Son dakika: İstanbul'daki Ukrayna - Rusya görüşmesinden sonra ilk açıklama! 'Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var'

Son dakika: İstanbul'daki Ukrayna - Rusya görüşmesinden sonra ilk açıklama! 'Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var'

Rusya'dan tehdit gibi açıklama!

Rusya'dan tehdit gibi açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.