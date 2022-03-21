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ABD'den Rusya'ya 'siber saldırı' resti! Biden: Gerekirse cevap vereceğiz

21.03.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, uygulanan ekonomik yaptırımlara misilleme olarak Rusya'nın ABD'nin kritik altyapılarına siber saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulundu. Biden, "Yönetimim, kritik altyapılara yönelik siber saldırıları püskürtmek, engellemek ve gerekirse bunlara karşılık vermek için elindeki her aracı kullanacaktır" ifadesini kullandı. İşte Biden'ın dikkat çeken o açıklamaları!

ABD'den Rusya'ya 'siber saldırı' resti! Biden: Gerekirse cevap vereceğiz

ABD Başkanı Biden, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımlara misilleme olarak ABD'nin kritik altyapılarına siber saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunduğunu anımsatarak, "Bugün, yönetimim Rusya hükümetinin muhtemel siber saldırılar düzenleyebileceği istihbaratına dayanarak bu uyarısını yineliyor." ifadesine yer verdi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren ülkenin siber güvenliğini güçlendirmek için adımlar attıklarını ve kamu-özel iş birlikleri kurduklarını belirten Biden, "Yönetimim, kritik altyapılara yönelik siber saldırıları püskürtmek, engellemek ve gerekirse bunlara karşılık vermek için elindeki her aracı kullanacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan federal hükümetin tek başına bu saldırılara karşılık veremeyeceğini belirten Biden, "Çünkü kritik altyapıların büyük çoğunluğu özel sektörün elinde ve onlar tarafından işletiliyor. Kritik altyapı sahipleri ve işletmecileri dijital kapılarını kilitleme çabalarını hızlandırmalıdır." ifadesini kullandı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Rusya
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