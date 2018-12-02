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ABD'den şoke eden açıklama! Üst düzey komutan evinde ölü bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2018 03:06 | Son Güncelleme

ABD’nin Bahreyn merkezli 5. Filo Komutanı Koramiral Scott Stearney'nin, Bahreyn’deki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

ABD'den şoke eden açıklama! Üst düzey komutan evinde ölü bulundu

Konuyla ilgili olarak ABD Donanmasının Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Donanması Deniz Harekat Komutanı Amiral John Richardson, ABD'nin Orta Doğu'daki deniz gücünden sorumlu olan Koramiral Stearney'nin Bahreyn'deki evinde ölü bulunduğunu ifade etti.

Richardson, Amerikalı komutanın ölüm nedenine ilişkin bir yorum yapmadı.

Şu aşamada cinayet ihtimalinin söz konusu olmadığını kaydeden Richardson soruşturmanın Bahreynli yetkili makamların da desteğiyle devam ettiğini bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Bahreyn Scott Stearney

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