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ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 18:52 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programında rol almaya devam etmesini istediğini, ancak Türkiye'nin ABD'nin ürettiği Patriot füze savunma sistemini satın alması gerektiğini söyledi.

ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

Temsilciler Meclisi'nin silahlı hizmetler komisyonuna açıklamada bulunan Shanahan, ABD'nin F-35 programında Türkiye'nin bulunmasını isteyip istemediği sorusuna, "Elbette istiyoruz; Türkiye'nin Patriot satın almasına ihtiyaç duyuyoruz" cevabını verdi.

Türkiye Rusya'dan satın aldığını açıkladığı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmeyeceğini söylerken, ABD S-400'lerin varlığının F-35 uçaklarının güvenlğini tehlikeye atacağını savunuyor.

Washington geçen hafta Türkiye'nin S-400'ler ile F-35'lere aynı anda sahip olamayacağını en açık sinyalini verdi. ABD'li yetkililer Reuters'a yaptıkları açıklamada Türkiye'ye F-35'leri teslim etme hazırlıklarını askıya alabileceklerini ifade ettiler. (Reuters)

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