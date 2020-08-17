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ABD'den Suriye'ye hava saldırısı!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2020 13:33 | Son Güncelleme

İki ABD helikopteri Kürtlerin kontrolünde olan Kamışlı kentine yakın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Suriye ordu kontrol noktasına saldırı düzenledi.

ABD'den Suriye'ye hava saldırısı!

İki ABD helikopteri Kürtlerin kontrolünde olan Kamışlı kentine yakın Suriye'nin
kuzeydoğusundaki Suriye ordu kontrol noktasına saldırı düzenledi.

Suriye devlet medyasında yer alan haberde olayın ABD devriyesinin, bölgedeki bir ordu kontrol noktasından geçişine izin verilmemesinin hemen ardından meydana geldiği ifade edildi.

Suriye'nin kuzeydoğusu ağırlıklı olarak ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolü altında, ancak Suriye ordusu güçleri Kürtlerle yapılan anlaşmalara göre bazı bölgelere konuşlanmış bulunuyor.

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