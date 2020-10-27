ABD'den Tayvan'a 2,37 milyar dolarlık kıyı savunma sistemi satışına onay

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilciliğine Dış Askeri Satış kapsamında tahmini maliyeti 2 milyar 370 milyon dolar olan 100 adet Harpoon Kıyı Savunma Sistemi ile ilgili ekipmanların satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Bu sistemlerin; 400 adet "RGM-84L-4 Harpoon Block II" karadan fırlatılan füze, 4 adet "RTM-84L-4 Harpoon Block II" tatbikat füzesi, 411 konteyner, 100 Harpoon Kıyı Savunma Fırlatıcı İntikal Birimi, 25 adet radar aracı ve yedek parçalar ile test ve destek malzemelerinin olduğu kaydedildi.

F-16 FÜZE VE ROKET SİSTEMLERİNİN SATIŞINA ONAY VERİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta da Tayvan'a 1,8 milyar dolar değerinde F-16 uçaklarında kullanılan füze ve HIMARS roket sistemlerinin satışına onay vermişti.

Ajans, söz konusu satış onayı kararlarını Kongreye gönderdiğini bildirdi. (AA)

