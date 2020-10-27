HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den Tayvan'a 2,37 milyar dolarlık kıyı savunma sistemi satışına onay

ABD'den Tayvan'a 2,37 milyar dolarlık kıyı savunma sistemi satışına onay

DÜNYA HABERLERİ  | 27.10.2020 01:49 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a 2 milyar 370 milyon dolar değerinde Harpoon Kıyı Savunma Sistemi ile ilgili mühimmat ve ekipmanın satışına onay verdi.

ABD'den Tayvan'a 2,37 milyar dolarlık kıyı savunma sistemi satışına onay

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilciliğine Dış Askeri Satış kapsamında tahmini maliyeti 2 milyar 370 milyon dolar olan 100 adet Harpoon Kıyı Savunma Sistemi ile ilgili ekipmanların satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Bu sistemlerin; 400 adet "RGM-84L-4 Harpoon Block II" karadan fırlatılan füze, 4 adet "RTM-84L-4 Harpoon Block II" tatbikat füzesi, 411 konteyner, 100 Harpoon Kıyı Savunma Fırlatıcı İntikal Birimi, 25 adet radar aracı ve yedek parçalar ile test ve destek malzemelerinin olduğu kaydedildi.

F-16 FÜZE VE ROKET SİSTEMLERİNİN SATIŞINA ONAY VERİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta da Tayvan'a 1,8 milyar dolar değerinde F-16 uçaklarında kullanılan füze ve HIMARS roket sistemlerinin satışına onay vermişti.

Ajans, söz konusu satış onayı kararlarını Kongreye gönderdiğini bildirdi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
DSÖ: Salgının yeni merkez üssü...DSÖ: Salgının yeni merkez üssü...
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanı seks kulübünden olay yaratan karar: 'Kara Ölüm' partisi Hollywood yıldızlarının uğrak mekanı seks kulübünden olay yaratan karar: 'Kara Ölüm' partisi
En Çok Okunan Haberler
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Ekim koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Ekim koronavirüs tablosu
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Müge Anlı'da şoke eden olay! Doğurduğu 8 çocuğu...
Müge Anlı'da şoke eden olay! Doğurduğu 8 çocuğu...
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Diğer Haberler
İsrail'den İslam karşıtı tutumuyla Müslümanların tepkisini çeken Fransa'ya destek
İsrail'den İslam karşıtı tutumuyla Müslümanların tepkisini çeken Fransa'ya destek
DSÖ: Avrupa'nın Kovid-19 salgınının 'yeni merkez üssü' olduğundan şüphe yok
DSÖ: Salgının yeni merkez üssü...
ABD, İran Petrol Bakanı ve bakanlığını yaptırım listesine aldı
ABD'den İran'a yönelik yeni yaptırım kararı
NASA'dan tarihi keşif: Ay'ın yüzeyinde su bulundu
NASA'dan tarihi keşif: Ay'da su bulundu
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu geçti
Tayland’da festivalde 2 yaşında çocukla korkunç gösteri
2 yaşındaki çocukla akıllara durgunluk veren gösteri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.