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ABD'den Türkiye ile o programı sonlandırdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.02.2020 15:25 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yle birlikte yürüttüğü istihbarat işbirliği programını sonlandırdı.

ABD'den Türkiye ile o programı sonlandırdı!

Reuters haber ajansına konuşan dört ABD'li yetkili, terör örgütü PKK'yla mücadelede Türkiye'ye istihbarat sağlayan gizli insansız hava aracı programına son verildiğini aktardı.

ABD'li yetkililer İncirlik'ten kalkan silahsız İHA'ların PKK'yla mücadele için istihbarat topladığını aktardı.

Pentagon Sözcüsü ise konuya ilişkin net bilgi vermeyi reddetti. Sözcü, "Türkiye'nin PKK'ya yönelik mücadelesi farklı şekilllerde destekledik. Güvenlik politikalarımız gereği bu operasyonlara ilişkin detaylı bilgi paylaşmıyoruz" dedi.

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incirlik ABD Türkiye istihbarat programı bitti sona erdi

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