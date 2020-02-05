ABD'den Türkiye ile o programı sonlandırdı!

Reuters haber ajansına konuşan dört ABD'li yetkili, terör örgütü PKK'yla mücadelede Türkiye'ye istihbarat sağlayan gizli insansız hava aracı programına son verildiğini aktardı.
ABD'li yetkililer İncirlik'ten kalkan silahsız İHA'ların PKK'yla mücadele için istihbarat topladığını aktardı.
Pentagon Sözcüsü ise konuya ilişkin net bilgi vermeyi reddetti. Sözcü, "Türkiye'nin PKK'ya yönelik mücadelesi farklı şekilllerde destekledik. Güvenlik politikalarımız gereği bu operasyonlara ilişkin detaylı bilgi paylaşmıyoruz" dedi.
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