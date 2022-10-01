HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den Ukrayna'ya soğuk duş! Zelenskiy'in NATO umutlarını boşa çıkardı: 'Vakti değil'

ABD'den Ukrayna'ya soğuk duş! Zelenskiy'in NATO umutlarını boşa çıkardı: 'Vakti değil'

01.10.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya dün şok içinde Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakını ve beraberinde Kızıl Meydan'daki görkemli kutlamaları izledi. Bu sırada Ukrayna jet bir hamleyle halihazırda birlikte hareket ettiği NATO'ya başvurdu. Ancak ABD'den Ukrayna'yı hayal kırıklığına uğratacak bir yanıt geldi.

ABD'den Ukrayna'ya soğuk duş! Zelenskiy'in NATO umutlarını boşa çıkardı: 'Vakti değil'

24 Şubat'tan bu yana süren Rusya-Ukrayna savaşında dönüm noktası niteliğinde gelişmeler yaşandı. Rusya, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı resmen ilhak etti. İlhak, imza töreniyle dünyanın gözü önünde resmen ilan edildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da ilhak için kutlama törenleri düzenlenirken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy'den karşı adım geldi. Zelenskiy de apar topar imzaları atarak NATO'ya üyeliğini duyurdu. Fakat ABD'ye göre Ukrayna'nın ittifaka üyeliğinin yeri değil...

AA-20220930-29033385-29033379-RUSYA_KIRIMDAN_SONRA_UKRAYNA_TOPRAGININ_YAKLASIK_YUZDE_15INI_DAHA_ILHAK_ETTI

"YARDIMIMIZ SAHADA OLUR"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifinginde ABD'nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin soruların yanıtladı.

thumbs_b_c_f22ab56677d868afd84133dc652d378c

Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu değerlendiren Sullivan, "ABD uzun yıllardır NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. NATO üyeliğine yönelik kararı, 30 müttefik ve katılmak isteyen ülke kendi arasında alır. Ukrayna'ya yardımların en iyi yolunun doğrudan sahaya yardım olduğu görüşündeyiz ve NATO'ya üyelik başvurusu başka bir zaman ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN'DEN 'NÜKLEER' TEHDİT

Ukrayna'nın başvurusunun kabul edilmesi durumunda NATO üyesi ülkelerin savaşa sürüklenip Batı ile Rusya'nın sahada karşı karşıya gelmesinden endişe ediliyor.

Savaşın başlarında da Rusya, Ukrayna'nı NATO'ya katılmasına olumsuz baktığını vurgulamıştı.

Öte yandan Putin'in nükleer tehdit söylemlerinin dozu giderek artıyor. Putin, kışkırtılması durumunda nükleer silah kullanacağının sinyalini vermişti.

thumbs_b_c_9de24932ba2aeae0c118f47705ce465a

KUZEY AKIM 2'YE YÖNELİK SALDIRILARDAN DOĞRUDAN RUSYA'YI SORUMLU TUTMADI

Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesini de kınayarak, Ukrayna'ya yönelik yeni yardımların haftaya açıklanacağını kaydetti.

Kuzey Akım 2 petrol boru hattına yönelik saldırılara da değinen Sullivan, bunun "açık bir sabotaj eylemi" olduğunu belirterek, "Rusya her zaman kendi suçlu olduğunu, bu suçu başkalarının üzerine atıyor. Bunu defalarca gördük. Ancak Kuzey Akım 2 konusunda araştırılması gereken çok fazla nokta var. Fiziki kanıtlar toplanana kadar bunun sorumlusunu açıklamayacağız. Ancak Rusya'nın bu eylemi ABD ya da başka ülkelerin yaptığına ilişkin iddiası kesinlikle yanlıştır." dedi.

(AA)

Son dakika: Zelenskiy resmen duyurdu! Ukrayna, NATO üyeliği için resmen başvuru yaptıSon dakika: Zelenskiy resmen duyurdu! Ukrayna, NATO üyeliği için resmen başvuru yaptı
Son dakika: Türkiye'den Rusya'nın ilhak kararına tepki: ReddediyoruzSon dakika: Türkiye'den Rusya'nın ilhak kararına tepki: Reddediyoruz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Endonezya'da 5.9 büyüklüğünde depremEndonezya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
Kızıl Meydan'daki kutlamaya Putin sözleri damga vurdu: "1, 2, 3 uraa.."Kızıl Meydan'daki kutlamaya Putin sözleri damga vurdu: "1, 2, 3 uraa.."
Son dakika: Zelenskiy resmen duyurdu! Ukrayna, NATO üyeliği için resmen başvuru yaptıSon dakika: Zelenskiy resmen duyurdu! Ukrayna, NATO üyeliği için resmen başvuru yaptı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yürekleri dağlayan görüntü! Kardeşinin cesedinin başında uzun süre gözyaşı döktü

Yürekleri dağlayan görüntü! Kardeşinin cesedinin başında uzun süre gözyaşı döktü

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Son haline bakın

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Son haline bakın

Kızıl Meydan'daki kutlamaya Putin sözleri damga vurdu: "1, 2, 3 uraa.."

Kızıl Meydan'daki kutlamaya Putin sözleri damga vurdu: "1, 2, 3 uraa.."

Türkiye'den Rusya'nın ilhak kararına tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den Rusya'nın ilhak kararına tepki: Reddediyoruz

İstanbul'un ardından Ankara'da da açıklandı! Ödenecek promosyon belli oldu... İşte merak edilen rakam

İstanbul'un ardından Ankara'da da açıklandı! Ödenecek promosyon belli oldu... İşte merak edilen rakam

İş kadınına akılalmaz tuzak! Başına geleni anlayınca şoke oldu

İş kadınına akılalmaz tuzak! Başına geleni anlayınca şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.