ABD'den Ukrayna'ya soğuk duş! Zelenskiy'in NATO umutlarını boşa çıkardı: 'Vakti değil'

24 Şubat'tan bu yana süren Rusya-Ukrayna savaşında dönüm noktası niteliğinde gelişmeler yaşandı. Rusya, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı resmen ilhak etti. İlhak, imza töreniyle dünyanın gözü önünde resmen ilan edildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da ilhak için kutlama törenleri düzenlenirken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy'den karşı adım geldi. Zelenskiy de apar topar imzaları atarak NATO'ya üyeliğini duyurdu. Fakat ABD'ye göre Ukrayna'nın ittifaka üyeliğinin yeri değil...

"YARDIMIMIZ SAHADA OLUR"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifinginde ABD'nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin soruların yanıtladı.

Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu değerlendiren Sullivan, "ABD uzun yıllardır NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. NATO üyeliğine yönelik kararı, 30 müttefik ve katılmak isteyen ülke kendi arasında alır. Ukrayna'ya yardımların en iyi yolunun doğrudan sahaya yardım olduğu görüşündeyiz ve NATO'ya üyelik başvurusu başka bir zaman ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN'DEN 'NÜKLEER' TEHDİT

Ukrayna'nın başvurusunun kabul edilmesi durumunda NATO üyesi ülkelerin savaşa sürüklenip Batı ile Rusya'nın sahada karşı karşıya gelmesinden endişe ediliyor.

Savaşın başlarında da Rusya, Ukrayna'nı NATO'ya katılmasına olumsuz baktığını vurgulamıştı.

Öte yandan Putin'in nükleer tehdit söylemlerinin dozu giderek artıyor. Putin, kışkırtılması durumunda nükleer silah kullanacağının sinyalini vermişti.

KUZEY AKIM 2'YE YÖNELİK SALDIRILARDAN DOĞRUDAN RUSYA'YI SORUMLU TUTMADI

Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesini de kınayarak, Ukrayna'ya yönelik yeni yardımların haftaya açıklanacağını kaydetti.

Kuzey Akım 2 petrol boru hattına yönelik saldırılara da değinen Sullivan, bunun "açık bir sabotaj eylemi" olduğunu belirterek, "Rusya her zaman kendi suçlu olduğunu, bu suçu başkalarının üzerine atıyor. Bunu defalarca gördük. Ancak Kuzey Akım 2 konusunda araştırılması gereken çok fazla nokta var. Fiziki kanıtlar toplanana kadar bunun sorumlusunu açıklamayacağız. Ancak Rusya'nın bu eylemi ABD ya da başka ülkelerin yaptığına ilişkin iddiası kesinlikle yanlıştır." dedi.

(AA)



