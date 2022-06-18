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ABD Devlet Başkanı Joe Biden bisikletten düştü!

18.06.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Joe Biden, Cuma günü, eşiyle 45. evlilik yıldönümlerini kutlarken, Delaware'deki Rehoboth Plajı'ndaki evinin yakınında bisikletten düştü. Takla atan 79 yaşındaki Biden, kazada herhangi bir yara almadı. Yayınlanan bir video, başkanın düştükten hemen sonra ayağa kalktığını ve "İyiyim!" dediğini gösterdi.

ABD Devlet Başkanı Joe Biden bisikletten düştü!

First Lady Jill Biden ile Delaware'deki Rehoboth Beach'teki tatil evlerinin yakınında bisiklet süren Joe Biden, kendini takip eden gazetecilere el salladı ve 'Günaydın' diyerek onları selamladı. Ancak tam da o sırada sırada bilinmeyen bir nedenle takla attı ve yere yuvarlandı. Etrafı güvenlik görevlileri ile sarılı olan Biden herhangi bir yara almadı. Kazanın ardından ayağa kalkıp iyi olduğunu söyledi.

AKIL SAĞLIĞI KONUŞULUYORDU

Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden, sık sık olayları ve gaflarıyla gündemde. Daha önce yılbaşı konuşmasında 2022 yerine 2020 yılına girdiğimizi söylemiş, bir konuşmasında boşlukla el sıkışmıştı.

U.S. President Joe Biden rides a bike in Rehoboth Beach, Delaware

ABD Başkanı olmasının ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten de 'Başkan Harris' olarak söz etmişti. Akıl sağlığı daha önce defalarca kez tartışma konusu olan devlet adamı daha önce Trump tarafından 'bunak' olarak da nitelendirilmişti.


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Joe Biden
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