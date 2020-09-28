ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunanistan'da: 'Amaç Ankara ve Atina arasında olası kazaları önlemek'

Pompeo'nun ziyareti çerçevesinde Yunanistan ile ABD arasında bilim ve teknoloji alanları dahil olmak üzere bir dizi anlaşma imzalanması bekleniyor.

Ziyaretle ilgili Reuters haber ajansına konuşan ABD'li üst düzey yetkililer, "Washington'ın Yunanistan ve Türkiye arasında ortaya çıkabilecek kazaların ve yeni hadiselerin önüne geçme ve tansiyonu düşürme arzusu güttüğünü" belirtti.

Pompeo, ziyaretiyle ilgili Twitter'da paylaştığı mesajında, "Ortak stratejik vizyonu paylaştığımız kritik müttefikimiz Yunanistan'a yeniden gelmiş olmaktan heyecan duyuyorum. İkili ilişkilerimiz, tüm zamanların en sağlam seviyesinde" ifadelerini kullandı.

Görüşmede savunma, enerji ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin masaya yatırıldığı bildirilirken, iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan ziyaretinin ilk durağı olan Selanik'te Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Pompeo, ziyaretinin ikinci gününde Girit adasında NATO'ya ait askeri üssü ziyaret edecek.

Selanik'teki temaslarının ardından Girit Adası'nda Başbakan Kiryakos Miçotakis ile akşam yemeğinde bir araya gelecek Pompeo, yarın sabah Girit'te NATO'ya ait Suda Donanma Üssü'nü ziyaret ederek Miçotakis ile ortak basın açıklaması yapacak.

Askeri yakınlaşma sürüyor

Pompeo'yu Girit'te ağırlayacak olan Miçotakis, ABD ile askeri bağları sıkılaştırmak niyetinde.

ABD Dışişleri Bakanı, geçtiğimiz Ekim ayında ABD kuvvetlerinin Yunan askeri tesislerini daha geniş kapsamlı kullanımına izin veren bir anlaşma imzalamıştı.

Ekim ayındaki anlaşmanın kritik noktalarından birisi, Batı Trakya'daki Dedeağaç şehrinde bulunan askeri üssün ABD'ye tahsis edilmesiydi.

Türk-Yunan sınırındaki Dedeağaç Limanı'nın Amerikan güçleri tarafından kullanılması kapsamında, limanı 2010 yılından bu yana engelleyen batık bir mavnanın çıkarılması için 2,3 milyon dolar yatırım yapılması planlandı.

Yunan yetkililer de o dönem Pentagon'un, Larissa'daki (Yenişehir) hava üssüne 14 milyon dolar, Marathi adasındaki üsse ise 6 milyon euro yatırım yapmasının beklendiğini açıklamışlardı.