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  4. ABD doğruladı! İsrail, Hamas’ın üç numaralı ismi Marwan Issa'yı öldürdü

ABD doğruladı! İsrail, Hamas’ın üç numaralı ismi Marwan Issa'yı öldürdü

19.03.2024 09:30
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ABD, İsrail’in hafta başında düzenlediği bir saldırıda Hamas'ın üç numaralı askeri yetkilisi olan Marwan Issa’yı öldürdüğünü doğruladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Diğer üst düzey liderler muhtemelen Hamas'ın tünel ağının derinliklerinde saklanıyorlar ve adalet onlar için de gelecek. Bunu sağlamaya yardımcı oluyoruz” dedi.

ABD doğruladı! İsrail, Hamas’ın üç numaralı ismi Marwan Issa'yı öldürdü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in hafta başında düzenlediği bir saldırıda Hamas'ın üç numaralı askeri yetkilisi olan Marwan Issa’yı öldürdüğünü doğruladı. Sullivan, "Diğer üst düzey liderler muhtemelen Hamas'ın tünel ağının derinliklerinde saklanıyorlar ve adalet onlar için de gelecek. Bunu sağlamaya yardımcı oluyoruz” dedi.

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İsrail basını, geçen hafta İssa'nın Gazze'deki hava saldırılarında öldüğü haberlerinin İsrail ordusu tarafından incelendiğini duyurmuştu. İsrail Ordu Radyosu, askeri istihbaratın İssa'nın bulunduğunu tespit ettiği Nusayrat mülteci kampının bombalandığını, ölen 5 kişi arasında Kassam Tugayları'nın 2 numarası olan İssa'nın da yer aldığını aktarmıştı.

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SAVAŞTA ÖLEN EN ÜST DÜZEY HAMAS ÜYESİ

İsrail'in arananlar listesindeki önde gelen isimlerden biri olan Mervan İssa, 5 aydan uzun süredir devam eden savaşta ölen en üst düzey Hamas yetkilisi oldu.

Hamas yöneticisinin ölümünün, Mısır ve Katar arabuluculuğunda zor da olsa devam eden ateşkes görüşmelerini sekteye uğratabileceği belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 32 bine yaklaşıyor.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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