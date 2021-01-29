ABD ekonomisi 2020'de yüzde 3,5 daraldı. Ancak bu daralmanın beklenenden az olduğu ve koronavirüs salgınının diğer ülkelerin ekonomileri üzerindeki etkisi kadar ağır olmadığı değerlendiriliyor.

Yılın son çeyreğinde ABD ekonomisinde kaydedilen büyüme yüzde 4 ile beklentilerin altında kaldı. Bunda koronavirüs salgınının yeniden hız kazanmasının etkili olduğu belirtiliyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü yayınladığı rapora göre, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 33,4 oranında artan gayrisafi yurtiçi hasıla, son çeyrekte düşük kaldı.

Veriler, 2020 yılındaki küçülmenin, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük daralma olduğunu gösteriyor.

İşsizlik oranının ve yoksulluğun artmasına karşın, pandeminin ekonomiye etkisinin diğer ülkelere kıyasla beklenenden daha az olduğu belirtiliyor.

ABD, 25,7 milyon vaka sayısı ve Covid-19 kaynaklı 431 bini aşkın can kaybı ile salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

ABD ekonomisinin 2009'dan bu yana büyüme oranları: bir önceki çeyreğe kıyasla GSYİH'nin % değişim oranları