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ABD ekonomisi 2020'de yüzde 3,5 daraldı

29.01.2021 04:56 | Son Güncelleme:
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ABD ekonomisi 2020'de yüzde 3,5 daraldı

ABD ekonomisi 2020'de yüzde 3,5 daraldı. Ancak bu daralmanın beklenenden az olduğu ve koronavirüs salgınının diğer ülkelerin ekonomileri üzerindeki etkisi kadar ağır olmadığı değerlendiriliyor.

ABD ekonomisi 2020'de yüzde 3,5 daraldı. Ancak bu daralmanın beklenenden az olduğu ve koronavirüs salgınının diğer ülkelerin ekonomileri üzerindeki etkisi kadar ağır olmadığı değerlendiriliyor.

Yılın son çeyreğinde ABD ekonomisinde kaydedilen büyüme yüzde 4 ile beklentilerin altında kaldı. Bunda koronavirüs salgınının yeniden hız kazanmasının etkili olduğu belirtiliyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü yayınladığı rapora göre, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 33,4 oranında artan gayrisafi yurtiçi hasıla, son çeyrekte düşük kaldı.

Veriler, 2020 yılındaki küçülmenin, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük daralma olduğunu gösteriyor.

İşsizlik oranının ve yoksulluğun artmasına karşın, pandeminin ekonomiye etkisinin diğer ülkelere kıyasla beklenenden daha az olduğu belirtiliyor.

ABD, 25,7 milyon vaka sayısı ve Covid-19 kaynaklı 431 bini aşkın can kaybı ile salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

ABD ekonomisinin 2009'dan bu yana büyüme oranları: bir önceki çeyreğe kıyasla GSYİH'nin % değişim oranları

ABD ekonomisinin 2009'dan bu yana büyüme oranları: bir önceki çeyreğe kıyasla GSYİH'nin % değişim oranları - Kaynak: ABD Ekonomik Analiz Bürosu

Diğer ülkelerde daralma daha büyük oldu

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, İngiltere ekonomisi geçen yıl yüzde 10, Kanada, Japonya ve Almanya ise yüzde 5'ten fazla daraldı.

Çin ise yüzde 2,3 gayrisafi yurtiçi hasıla artışı ile büyüme kaydeden tek büyük ekonomi oldu.

Son iki çeyrekte ABD ekonomisindeki büyümede, hanelere ve işletmelere trilyonlarca dolarlık yardım içeren destek paketlerinin büyük etkisi oldu.

ABD

İşsiz sayısında artış

Çalışma Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı verilere göre, işsizlik yardımına başvuranlara geçen hafta 847 bin kişi daha eklendi. Önceki haftaya kıyasal bu rakam az bir düşüş ifade etse de, salgın öncesi seviyenin oldukça üzerinde seyrediyor.

İşsizlik yardımı alanların sayısı 9 Ocak itibariyle 18,2 milyona ulaştı.

Ekonomist Tim Quinlan, bu rakamların, birçok yetkilinin dikkat çektiği "karanlık kış"ın belirtisi olduğunu ifade ediyor.

Başkan Joe Biden, ekonomiyi canlandırmak amacıyla 1,9 trilyon dolarlık yeni bir paket önerisinde bulunmuştu.

Ancak paketin Kongre'de Cumhuriyetçilerin direnciyle karşılanması bekleniyor.

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