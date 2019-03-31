HABER

ABD; El Salvador, Honduras ve Guatemala'ya yardımları durduracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 04:43 | Son Güncelleme

Amerikan yönetimi, yasa dışı göçmen konvoylarına kaynaklık ettikleri gerekçesiyle El Salvador, Guatemala ve Honduras'a yaptığı yardımları sonlandırıyor

WASHINGTON (AA) - ABD yönetiminin, yasa dışı göçmen konvoylarına kaynaklık ettikleri gerekçesiyle El Salvador, Guatemala ve Honduras'a yaptığı dış yardımları sonlandıracağı bildirildi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığına atıfla Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Bakan Mike Pompeo, söz konusu kararın uygulanması için ilgili talimatı birimlere gönderdi.

Buna göre Bakanlığın, 2017 ve 2018 mali yıllarında söz konusu üç ülkeye yaptığı dış yardımları hemen kesmek üzere hazırlık yaptığı belirtildi.

Başkan Donald Trump'tan gelen talimatla harekete geçen Dışişleri Bakanlığının ilgili yardımların kesilmesi konusunda Kongreyi de derhal bilgilendireceği ifade edildi.

Amerikan yönetimi uzunca bir süredir Meksika sınırından ABD'ye yasa dışı şekilde giren göçmenlere kaynaklık ettikleri ve bu göçmenlerin konvoy oluşturarak ABD'ye yönelmelerine müdahale etmedikleri gerekçesiyle bu üç ülkeyle ilgili açıklamalarda bulunuyordu.

ABD Başkanı Trump son olarak cuma günü yaptığı açıklamada Honduras, El Salvador ve Guatemala'yı "göçmen konvoylarını hazırlamakla" suçlamış ve "Bu ülkelere çok ciddi miktarlarda para ödüyorduk; artık ödemeyeceğiz çünkü bizim için hiçbir şey yapmadılar, sadece göçmen konvoylarını hazırladılar." ifadelerini kullanmıştı.

Kongre Araştırma Servisinin çalışmasına göre geçen yıl ABD yönetimi, bu üç ülkenin ağırlıklı pay aldıkları toplam 1,3 milyar dolarlık bir dış yardımı bölge ülkelerine göndermişti.

Trump, Meksika sınırından ülkeye giren yasa dışı göçmenleri durdurmak amacıyla sınıra duvar örülmesi gerektiğini belirtiyor.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Mahalleli panikle sokağa fırladı! Korku dolu anlar!Mahalleli panikle sokağa fırladı! Korku dolu anlar!
45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD el salvador Guatemala Honduras

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

Küme düşen ilk takım belli oldu!

Küme düşen ilk takım belli oldu!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

İsrail askerlerinden Filistin'deki yürüyüşe saldırı

İsrail askerlerinden Filistin'deki yürüyüşe saldırı

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü!

Mahalleli panikle sokağa fırladı! Korku dolu anlar!

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü

30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Oy kullanmaya giderken gerçekleşen kazada 4'ü ağır 17 kişi yaralandı

Oy kullanmak için yola çıktılar! Sonrası korkunç

Doktor ve öğretmen sağlık merkezinde darp edildi

Doktor ve öğretmen sağlık merkezinde darp edildi

Gebze'de korkutan fabrika yangını! Patlamalar oluyor

Gebze'de fabrika yangını! Patlamalar oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.