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ABD 'en değerli' esirlerin tutulduğu kampı kapattı

05.04.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Guantanamo kampında en ağır ceza alan esirlerin bulunduğu Kamp-7'nin kapatıldığı ve esirlerin başka bir kampa nakledildiği belirtildi.

ABD 'en değerli' esirlerin tutulduğu kampı kapattı

ABD Silahlı Kuvvetleri Güney Komutanlığı, Guantanamo esir kampının en gizli bölümlerinden biri olan Kamp-7'nin kapatılarak esirlerin Kamp-5'e nakledildiğini açıkladı.

Bu adımın Guantanamo'daki tüm esirleri iki kampta tutma imkanı sunacağını kaydeden komutanlık, "Bu değişiklikler, personelin güvenliğine veya mahkumların 'güvenli, yasal ve beşeri yönetimini' sağlama görevine yönelik bir tehdit teşkil etmiyor" ifadelerini kullandı.

Komutanlık, Kamp-7'de kaç esir bulunduğuna dair bilgi vermedi.

'Platinyum Kamp' olarak da adlandırılan Kamp-7, 2006 yılında kurulmuş ve iki yıl boyunca gizli tutulmuştu.

Kamp-7, 'özel değer taşıyan esirler' için tasarlandı. Bu kampta El Kaide militanları da dahil çok önemli suçlara karışmış kişilerin tutulduğu basına yansımıştı. 2017 yılında Somali vatandaşı Gulid Hassan Dourad, bu kamptaki esirlerin her gün psikolojik işkenceye maruz kaldığını söylemişti.

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