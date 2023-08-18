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ABD eski Başkanı Trump'ı 'risin' zehiriyle dolu mektupla öldürmek istemişti: O kadının akıbeti belli oldu!

18.08.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin 45. Devlet Başkanı olarak göreve gelen Donald Trump bir kişi, 'risin' dolu mektup göndermişti. O zanlı mahkeme tarafından 21 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD eski Başkanı Trump'ı 'risin' zehiriyle dolu mektupla öldürmek istemişti: O kadının akıbeti belli oldu!

ABD eski Başkanı Trump görevdeyken 2020 yılının Eylül ayında içerisinde zehirli madde 'risin' olan bir mektup gönderildi. Açılan soruşturma sonrası 56 yaşındaki Pascale Ferrier adlı kişinin mektubu gönderdiği ortaya çıktı. Ferrier'in mahkemesi sonuçlandı. İşte bütün detaylar!

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21 YIL 10 AY HAPİS VE SINIR DIŞI...

56 yaşındaki Pascale Ferrier adlı zanlı, mahkeme tarafından 21 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasını çekmesinin ardından Ferrier, ABD’den sınır dışı edilecek ve ABD’ye geri dönmesi halinde ömür boyu gözetim altında tutulacak.

Ferrier mahkemede yaptığı açıklamada, planı başarısız olduğu için pişman olduğunu ve Trump’ı durduramadığını ifade ederek, kendisini bir terörist değil, bir aktivist olarak gördüğünü aktardı.

Yargıç Dabney Friedrich yaptığı açıklamada, Ferrier’e eylemlerinin "potansiyel olarak ölümcül" ve “topluma zararlı" olduğunu söyledi.

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ZANLI SUÇU KABUL ETMİŞTİ

Trump’ı başkanlık yarışından çekilmeye çağırdığı ve içerisinde risin bulunan mektuptan parmak izi alınan Ferrier, ABD’nin Buffalo kentinden Kanada’ya geçiş yaparken Eylül 2020’de gözaltına alınmıştı. Fransa ve Kanada çifte vatandaşı olan Ferrier, yakalanmasının ardından geçtiğimiz ocak ayında Kanada’nın Quebec kentindeki evinde Hint fasulyesinden risin yaptığını itiraf ederek, hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Ferrier, Trump’a gönderdiği mektupta, "Sana yeni bir isim buldum: Çirkin Zalim Palyaço" ifadelerini yer vermişti.

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Aynı anda Teksas’ta görevli 8 kolluk kuvvetine de benzer mektuplar gönderdiğini kabul eden Ferrier, bu mektuplar hakkındaki suçlamaları da kabul etmişti. Ferrier’i, söz konusu kolluk kuvvetlerine ise mektupları 2019’da yasa dışı şekilde silah taşıdığı ve geçersiz ehliyetle araç sürdüğü için 10 hafta gözaltında tutulduğu için gönderdiği ortaya çıkmıştı.

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AYNI OLAY OBAMA'YA DA YAPILMIŞTI

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’ya ve diğer yetkililere 2014 yılında içerisinde risin bulunan mektuplar gönderen ABD’li bir zanlı ise çıkarıldığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan bilinen bir panzehir olmayan risinin, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre verilen doza bağlı olarak 36 ila 72 saat içinde ölüme neden olabiliyor. (İHA)

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Donald Trump abd risin zehir

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