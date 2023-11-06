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ABD eski Başkanı Trump'ın davasında gergin anlar! Yargıç "Bu siyasi bir miting değil" diyerek uyardı

06.11.2023 23:26 | Son Güncelleme:
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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, ABD’nin New York kentinde hakkında açılan “sivil dolandırıcılık” davasında hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında gergin anlar da yaşandı. Davanın yargıcı Arthur Engoron, Trump’a “Bu siyasi bir miting değil. Müvekkilinizi kontrol edin. Burası bir mahkeme salonu" şeklinde uyarıda bulundu. Trump davayı kaybederse en az 250 milyon dolar para cezası ile karşı karşıya kalacak, diğer yandan ise çok sayıda mülkünün akıbeti de dava sonunda belli olacak.

ABD eski Başkanı Trump'ın davasında gergin anlar! Yargıç "Bu siyasi bir miting değil" diyerek uyardı

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Trump Organization şirketinin banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlandığı 250 milyon dolarlık sivil dolandırıcılık davasında hakim karşısına çıktı. ABD’nin New York kentindeki Manhattan Adliyesi’nde görülen dava öncesi New York Başsavcısı Letitia James, Trump’ın kürsüye çıkmadan önce onunla alay edeceğini ve ırkçılık yapacağını belirterek, "Fakat günün sonunda önemli olan tek şey gerçekler ve rakamlardır. Rakamlar yalan söylemez dostlarım" dedi.

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Trump ise duruşma öncesi yaptığı açıklamada, davayı “seçime müdahale" olarak nitelendirerek, davanın taraflarını "siyasi ajan" olmakla suçladı. Trump, "Biz de devam edeceğiz ve umarım her bakımdan çok iyi şeyler yaparız, seçimleri kazanırız” dedi.

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"BU ÇILGIN DAVA DEVAM EDECEK"

Trump, yeminli ifadesi sırasında mali tablolarla ilgili yöneltilen soru üzerine, "Onlara bakardım, görürdüm ve belki ara sıra bazı önerilerde bulunurdum" ifadelerini kullanarak, bankacıların mali tablolarına pek dikkat etmediğini ve bunun savunmalarının bir parçası olacağını söyledi. Trump, "Bu dava devam ettikçe bunu açıklayacağız. Bu çılgın dava devam edecek. Çünkü bankacıları işin içine katıyoruz. Çok büyük bankacılar. Süreçlerin tam olarak ne olduğunu açıklayacaklar. Aslında bankaların çok fazla önemsediği belgeler değildi bunlar” dedi.

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"BU SİYASİ BİR MİTİNG DEĞİL"

Duruşmada zaman zaman tansiyon da yükseldi. Trump konuştuğu sırada Yargıç Arthur Engoron sözünü keserek, “Lütfen duruşma ile ilgili sorulara cevap verin, siyasi konuşma yapmayın” şeklinde uyarıda bulundu. Trump’ın uyarıya rağmen aynı şekilde konuşmasına devam etmesi üzerine Yargıç Engoron, Trump’ın avukatlarına, “Lütfen müvekkilinizi kontrol edin. Bu siyasi bir miting değil. Burası bir mahkeme salonu. Sorular cevapsız kalmasının yanı sıra tekrarlanıyorlar. Kaybedecek zamanımız yok. Bu tanıkla bir günümüz var" dedi.
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TRUMP'IN OĞULLARI GEÇEN HAFTA İFADE VERDİ

Donald Trump’ın oğulları Trump Jr. ve Eric Trump da geçtiğimiz hafta aynı davada hakim karşısına çıkmıştı. Trump Jr. verdiği ifadede, babasının başkan olmasından sonra şirket haklarını kendi üzerlerine devraldıklarını, ancak şirketin muhasebe işleriyle uzmanların uğraştığını belirtmişti. New York Başsavcısı Colleen Faherty tarafından şirketin mali tablolarının hazırlanma sürecinde yer alıp almadığı sorulan Trump Jr., bu nitelikte bir belgenin hazırlanması konusunda uzmanlara güvendiğini ileri sürmüştü. Trump Jr. kendisinin şirkette tasarım ve dizayn işleriyle uğraştığını belirterek, "Muhasebeciler bunun üzerinde çalıştı, biz de onlara bunun için para ödedik" demişti.

MALVARLIĞI TEHLİKEDE

Trump ailesinin sahip oldukları emlak mülklerini değerinden 2 milyar fazla göstererek resmi evraklarda dolandırıcılık yaptıkları iddia edilirken, Trump ailesi suçlamaları reddediyor. Trump ailesi davayı kaybetmesi durumunda en az 250 milyon dolar para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Öte yandan davaya konu olan Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi, Manhattan’da bulunan Trump Tower'daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları ile Trump ailesine ait golf sahalarının işletmelerinin akıbeti de davanın sonucuna göre belli olacak. (İHA)

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