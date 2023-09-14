HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley canlı yayında itiraf etti! 'Kaybettik'

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley canlı yayında itiraf etti! 'Kaybettik'

14.09.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrası ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bir televizyon programında yaptığı açıklamada ABD'nin Afganistan'daki savaşının "istediği gibi bitmediğini" belirten Milley, "Daha geniş ifadeyle savaş kaybedildi" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley canlı yayında itiraf etti! 'Kaybettik'

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABC televizyonuna verdiği demeçte, ABD'nin Afganistan’daki savaşı ve çekilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan’daki savaş için "İstediğim gibi bitmedi, hiçbirimizin istediği gibi sona ermedi" diye konuşan Milley, "Düşman, destek verdiğiniz başkenti işgal ettiğinde bu stratejik bir gerilemedir, stratejik başarısızlıktır." ifadesini kullandı.

"SAVAŞ KAYBEDİLDİ"

Milley, "Daha geniş anlamda savaş kaybedildi. Taliban ve müttefikleriyle 20 yıldan fazla bir süredir savaşıyorduk. Onlar, şu an burada değinmeye vaktimin olmadığı birçok nedenden dolayı başkentte galip geldiler. Elbette çoğumuz 11 Eylül'den bu yana pek çok pişmanlık yaşadık." şeklinde konuştu.

thumbs_b_c_8caad65541d1d2ba5f2365e1f3e8cc9d

"ALINAN PEK ÇOK DERS VAR"

"Savaşlar son 10 günde veya 10 ayda kaybedilmez. Tipik olarak bunlar, uzun yıllar boyunca gerçekleşen birçok dönüş ve değişimin kümülatif etkisidir." diyen Milley, "Ve bu savaşın, son tarihi yazıldığında aynı şekilde görülecek. Alınan pek çok ders var. Sağa gitmeniz gerekirken pek çok sol var ve bunların hepsi zamanı gelince ortaya çıkacak.” değerlendirmesinde bulundu.

"KAYBETTİĞİM HER ASKER BİR PİŞMANLIKTIR"

Milley, ABD ordusunun Afganistan’dan tahliyeleri daha erken başlatması gerektiği konusunda hata ve pişmanlıklara katılıp katılmadığı yönündeki soruya ise “Tabii ki 11 Eylül’den beri Afganistan’da 2 bin 400'ün üstünde, Kabil havalimanındaki saldırıda 13 askerimizi kaybettik. Pek çok pişmanlık var, kesinlikle. Kaybettiğim her asker bir pişmanlıktır." ifadelerini paylaştı.

ABD askerinin 20 yıl boyunca Afganistan'dan gelecek saldırıları önlediğini ve Afgan halkına daha iyi bir hayat için ümit verdiğini de savunan Milley, hatalara rağmen 124 bin kişinin tahliye edildiği çekilme sürecini de "inanılmaz bir lojistik başarı" olarak niteledi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da demir çelik fabrikasında patlamaHatay'da demir çelik fabrikasında patlama
Bursa'da dehşet! Halasını öldürdü, babaannesinin boğazını kestiBursa'da dehşet! Halasını öldürdü, babaannesinin boğazını kesti
Şırnak'ta 5 bölge, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiŞırnak'ta 5 bölge, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Anahtar Kelimeler:
Afganistan abd

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Diri diri gömülen yeni doğan bebeği toprağın altından kurtardılar

Diri diri gömülen yeni doğan bebeği toprağın altından kurtardılar

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.